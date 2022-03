“Rischia la paralisi”, dramma a Monaco: terribile incidente proprio per lei | Alberto stremato

Terribile dramma a palazzo reale: proprio lei rischia la paralisi per via di un brutto incidente. Alberto di Monaco è devastato.

Non finiscono i guai per il sovrano monegasco. Purtroppo lei rischia la paralisi. Ecco il terribile dramma che ha scioccato Monaco.

Alberto II devastato dal dolore

Altri dolori per Alberto II. Il sovrano di Monaco non sta affrontando un periodo particolarmente sereno dal punto di vista privato. Come sappiamo, la sua consorte Charlene Wittstock, per oltre un anno è stata lontana da lui per curare alcuni problemi di salute che l’hanno devastata psicologicamente e fisicamente.

Dopo un ricovero di 8 mesi in Sudafrica nel 2021 e una permanenza di 4 mesi in Svizzera da novembre a marzo 2022, finalmente la principessa ha fatto ritorno a palazzo reale per poter continuare la sua convalescenza a casa, circondata dall’affetto della famiglia e soprattutto dei figli Jacques e Gabriella.

Purtroppo, però, la Wittstock ha deciso di fare le valigie, di lasciare marito e figli a palazzo e di volare a Berna dove, si dice, abbia già dato mandato alla sua segretaria di acquistare un appartamento super esclusivo.

Insomma, si mormora che il matrimonio tra Charlene e Alberto II, in questo momento, sia davvero in bilico. Ma non è tutto, un altro dramma si abbatte a Monaco: proprio lei rischia di rimanere paralizzata.

L’amatissima principessa a rischio paralisi

Si abbatte un’altra sciagura sul Principato di Monaco e la protagonista è una donna a cui Alberto II è affezionato tantissimo. Non si tratta di Charlene ma della nipote Charlotte Casiraghi.

La secondogenita della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nonché undicesima in linea di successione al trono di Monaco, è considerata una delle reali più belle del mondo.

Alta, magra, lunghi capelli castani, occhi smeraldo, è davvero bellissima. Proprio la principessa è stata protagonista di un terribile incidente, accaduto qualche tempo fa, che ha rischiato di farla rimanere paralizzata.

Dovete sapere che Charlotte Casiraghi è una fantina e fin da piccolina pratica equitazione. Durante una gara al Paris Eiffel Jumping è caduta da cavallo sbattendo con la schiena a terra.

Immediati i soccorsi che hanno portato la principessa d’urgenza in ospedale. Charlotte è stata ricoverata per diverse settimane e ha rischiato di non poter più camminare.

La riabilitazione è stata lunga e dolorosa ma fortunatamente, la figlia di Carolina di Monaco è riuscita nuovamente a mettersi in piedi.

Nessuno sapeva di questo retroscena inedito. A raccontarlo è stata la sua amica, l’attrice americana Selma Blair che tra l’altro, anche lei, è caduta recentemente da cavallo rischiando, come Charlotte, la vita.