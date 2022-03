Orchidea malata, il trucco dello sciroppo “acqua e zucchero” che la fa tornare come nuova | Costo 0

Per non ritrovarsi un’esotica orchidea malata in casa, dobbiamo capire come coltivarle e il loro periodo di crescita e nutrirla naturalmente.

Le orchidee sono piante molto esotiche con bellissimi fiori, coltivate in tutte le parti del mondo. La cosa più importante quando si coltivano orchidee è conoscere l’habitat in cui la pianta cresce, per poter simulare il più possibile queste condizioni.

Orchidee

I cicli di crescita sono diversi per ogni specie. Il periodo di crescita non è altro che il momento in cui la pianta emette nuovi germogli, radici e altri bulbi. È facile da notare, perché le punte delle radici diventano più chiare.

Le orchidee possono vivere in una vasta gamma di habitat, dalle foreste pluviali a migliaia di metri sul livello del mare a climi molto secchi in zone aride.

Le orchidee possono essere selvatiche o ibride. In generale, le orchidee selvatiche possono essere coltivate all’aperto, purché le condizioni climatiche siano adatte, mentre gli ibridi richiedono quasi sempre le serre.

Periodo di crescita