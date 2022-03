Michelle Hunziker, dopo il divorzio si intasca il regalo di Trussardi: vale 5 milioni

C’è chi regala fiori, viaggi o gioielli ma ciò che Michelle Hunziker ricevette da Trussardi per un anniversario è di gran lunga più costoso. Vediamo di cosa si tratta.

Anche se si sono lasciati ufficialmente a gennaio, il costoso regalo è rimasto, per ora a Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker sotto i riflettori

Recentemente, Michelle Hunziker è finita sotto i riflettori non per il suo divorzio ma per un riavvicinamento. I fans hanno adorato l’apparizione televisiva della presentatrice insieme al suo ex marito, il cantante Eros Ramazzotti.

Il cantante si è esibito sul palcoscenico con la canzone che aveva scritto per l’ex moglie: Più Bella Cosa. Al termine dello show i due si sono abbracciati e baciati. Nonostante questo, hanno precisato che non c’è stato, ne ci sarà, un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ciononostante, i fans lo auspicano da sempre.

Nel frattempo, non è mancata la replica di Tomaso Trussardi, attraverso il suo profilo Instagram. L’uomo ha pubblicato una foto in cui è di spalle e tiene sotto le sue braccia le sue due figlie avute da Michelle Hunziker. Michelle Hunziker – Lettoquotidiano.it

Benché non ci sia alcuna didascalia, il significato è ben chiaro: all’uomo non interessa altro che guardare al futuro insieme alle sue due bambine, lasciandosi tutto ciò cheè stato al passato.

Il regalo di Trussardi

Intanto, benché l’annuncio della separazione sia stato piuttosto recente, da alcune indiscrezioni è emerso che a Michelle Hunziker spetterà uno dei regali che Tomaso Trussardi le fece per un anniversario. Se credete che si tratti di un gioiello costoso, di una macchina siete fuori strada. Sì perché si tratta di un regalo che, stando ad alcune stime, varrebbe 5 milioni di euro.

Di cosa stiamo parlando? Michelle, per il primo mese come signora Trussardi ricevette una villa da sogno composta da ben dieci camere da letto, sette bagni, due salotti corredati da altrettanti camini e, non meno importante, una terrazza dalla vista mozzafiato. La villa è situata a Bergamo Alta e vanta oltre 1000 quadrati. La residenza, degna di un re, non è lontana da Palazzo Trussardi, dove l’ex coppia si sposò.

La villa ha ospitato la famiglia Trussardi sin da quando è nata la secondogenita dell’ex coppia. Una residenza ambita da molti anche per il giardino ma, soprattutto, per la vista panoramica che sarebbe a dir poco spettacolare.