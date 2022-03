By

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sta regalando già tantissime emozioni e le risate ovviamente non mancano mai. Nella seconda puntata del reality, Ilary Blasi è stata la protagonista di una gaffe imbarazzantissima: scopriamo di più.

Ilary Blasi non finisce di stupirci, ma soprattutto con lei il divertimento non manca proprio mai. Nelle scorse ore, la conduttrice del reality di Canale 5, ha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno si sarebbe mai aspettato nulla del genere! Scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, l’imbarazzante gaffe di Ilary Blasi

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine, ora c’è spazio solamente per Ilary Blasi e il suo amatissimo reality su Canale 5. Senza dubbio, la stagione di quest’anno non è affatto facile per la conduttrice.

Condurre L’Isola dei Famosi non è mai semplice, infatti, siamo solamente alla seconda puntata e già ci sono stati dei forti scontri in Honduras tra diversi concorrenti. Ma la moglie di Francesco Totti ha sempre dimostrato di saper gestire al meglio ogni situazione con simpatia e schiettezza.

Ma nel corso della diretta su canale 5, Ilary Blasi è stata la protagonista di una clamorosa gaffe. Ad avvertirla di ciò che stava accadendo è stato proprio l’opinionista e suo caro amico, Nicola Savino: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa è successo | Impensabile – VIDEO

In occasione della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un abito viola e molto corto. Le gambe erano coperte solamente da una rete trasparente e sottile. Insomma, un look che non è passato di certo inosservato. Nicola Savino, infatti, si è accorto di una certa trasparenza e davanti a tutti ha ironizzato dicendo:

“Vladimir, glielo dici tu che non può condurre il Tg così? Si vede tutto!”.

Dopo la battuta del noto opinionista, Ilary Blasi non ha potuto far a meno di rispondere con ironia e leggerezza, proprio come fa solitamente, dicendo:

“Non posso alzare la giacca, ho dei mutandoni color carne”.

Ilary Blasi e il suo mutandone color carne.🤣✈ pic.twitter.com/pPDzNy7XVu — LaLUNAtica (@sono_lunatica) March 25, 2022

Un siparietto davvero divertente che non è affatto passato inosservato, infatti, in pochissimo tempo è diventato virale sul web. Ilary Blasi, sta dimostrando di essere una talentuosissima conduttrice, la sua simpatia regala sempre dei bellissimi momenti al pubblico che la segue. Intanto, siamo curiosi di scoprire quale sarà il suo prossimo eccentrico look.