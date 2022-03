Preparati a cambiare vita: stanno trovando questi 2 euro in tasca | Incassi 40.000€

Vogliamo attirare la tua attenzione sulle monete commemorative da 2 euro che hanno iniziato a circolare a partire dal 2004 tra gli Stati membri UE. Si trovano anche nei Paesi che hanno sottoscritto accordi valutari con gli Stati dell’area euro.

Queste monete a corso legale, che circolano regolarmente, vengono emesse allo scopo di commemorare anniversari di eventi storici o attuali di particolare rilevanza. Tra queste, circolano monete speciali da 2 euro. Se le trovi in tasca o nel portamonete diventi ricco.

Le monete da 2 euro commemorative da collezione

In totale, solo 5 Paesi emettono almeno una moneta commemorativa da 2 euro ogni anno che è diventata, a tutti gli effetti, da collezione. I 5 Paesi in questione sono Finlandia, Italia, Lussemburgo, San Marino e Vaticano.

Lo scorso anno ne sono state coniate 428 da 2 euro.

certo per fare la spesa. Queste monete non devono essere confuse con quelle che vanno oltre i 2 euro perché queste ultime in genere sono coniate in oro o argento e non si usano di

La moneta da 2 euro dei Carabinieri più famosa

La moneta da 2 euro commemorativa più famosa in Italia ritrae la gendarmeria durante la tempesta. In realtà, le monete sono due, entrambe coniate nel 2004 per il 200° anniversario della gendarmeria. Quest’ultima, inizialmente, era un’unità militare con funzioni di polizia: in seguito, è stata considerata un’arma del 2° dopoguerra.

L’immagine è tratta dalla scultura “Gendarmerie Patrol in aStorm” di Antonio Berti (1973). Su entrambi i lati delle monete sono riportate le date 1814 e 2014: sul fondo sono incisi Carabinieri mentre in alto il simbolo della Repubblica Italiana e della Zecca Romana. L’altra faccia della medaglia è identica a quella classica di 2 euro.

Quanto valgono le 2 euro dei Carabinieri?

Questa emissione del 2004 è importante per i collezionisti: il valore di questa moneta potrebbe salire sensibilmente.

Se trovi queste monete da 2 euro con i Carabinieri potresti guadagnare fino a 40mila euro con il collezionista giusto.