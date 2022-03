Miriana chi? Biagio D’Anelli ha trovato una più giovane e bella di lei, la conosciamo già | FOTO

Biagio D’Anelli, dopo aver affermato che Miriana Trevisan lo ha raggirato, non volendolo frequentare, alla sua uscita dalla casa, sembra essere di nuovo innamorato. Vediamo perché e con chi.

Che sia una trovata mediatica o un vero e proprio ritorno di fiamma, Biagio D’Anelli ha condiviso una foto su Instagram che lascia poco all’immaginazione.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Anche se il Grande Fratello Vip è bell’e che finito, si parla ancora di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. La coppia avrebbe dovuto essere una di quelle durature che si formano all’interno del reality. Per lo meno, le premesse c’erano tutte. Invece, dopo il bacio iniziale, quando è uscita Miriana, la storia tra i due non si è mai consumata ma si è bruciata prima di iniziare.

In particolare, sin da quando Biagio D’Anelli è uscito dalla casa di Cinecittà, ha scelto di dare in pasto la loro storia d’amore, se così si poteva chiamare, ai talk show di varie reti e ha continuato anche dopo.

Infatti, ha affermato, di avere le prove che Miriana gli ha mentito, che lo ha preso in giro, riguardo la questione del numero di telefono. Tanto da fare persino fronte comune con Nicola Pisu, l’altro concorrente che, all’inizio, aveva flirtato con Miriana.

Chi è la sua nuova fiamma

I sospetti circa la nuova fiamma di Biagio D’Anelli sono nati a seguito di una story molto chiacchierata su Instagram. L’ex gieffino si trovava a Francoforte, in Germania per partecipare ad una serata, indossando i panni di deejay. Proprio a Francoforte prima Biagio viveva con la sua ex: Simona Curcio.

E le mani, con lo smalto rosso, che si intravedono nella storia incriminata, sembrerebbero proprio quelle di Simona. Non si vedono soltanto le mani ma anche una gamba coperta da un asciugamano. Insieme, Biagio e la donna del mistero, sono distesi sul letto. E ancora, la mano è posizionata su una zona erogena del corpo di Biagio: molto vicina all’inguine.

Ma chi è Simona Curcio? E’ stata Miss Italia nel Mondo per la Germania (era il 2004) e, per molti, non ha nulla da invidiare a Miriana Trevisan. Di origini calabresi, la donna vive in pianta stabile in Germania. Proprio con lei Biagio era ancora impegnato quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. I fan del programma ricorderanno che l’ha lasciata in diretta.