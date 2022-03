Emanuele Filiberto di Savoia, la moglie è uno spettacolo: il sogno di tutti gli italiani | FOTO

Emanuele Filiberto di Savoia, avete mai visto sua moglie? È davvero bellissima, è il sogno di tutti gli italiani. Ve la presentiamo.

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia è sposato con una donna dalla bellezza straordinaria, mai visto uno spettacolo del genere. Ecco chi ha conquistato il cuore del nobile.

Chi è la bellissima moglie di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia è erede di una delle più antiche dinastie italiane. Figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, nonché nipote dell’ultimo imperatore d’Italia, Umberto II di Savoia, è nato e cresciuto in Svizzera.

Ha fatto ingresso in Italia solo nel 2002 quando sono cessati per la sua famiglia gli effetti delle disposizioni sull’esilio. Nonostante continui a proclamarsi principe, i suoi titoli non hanno valore legale in Italia.

Gentile, riservato e sempre sorridente, Emanuele Filiberto è uno dei personaggi televisivi più apprezzati d’Italia. Attualmente è impegnato con Amici di Maria De Filippi. Nel programmadi Canale 5 è un giurato insieme Stash e a Stefano De Martino.

Il principe ha sempre affermato che nella sua vita, ciò che più conta è la sua famiglia. A proposito di famiglia, sapete che è sposato con una donna bellissima? Lei è straniera, ha un fascino irresistibile ed è il sogno di tutti gli italiani.

Tutto quello che sappiamo sulla moglie del principe

Emanuele Filiberto di Savoia è sposato, ha una bellissima moglie e due splendide figlie. Ma chi è la donna che è riuscita a conquistare il suo cuore? Si tratta di Clotilde Courau. Classe 1969, è un’attrice francese.

Figlia di Jean-Claude Courau, un ingegnere e Catherine Du Pontavice di Renardières, una insegnante dai nobili natali, da parte materna, l’attrice vanta titoli da Contessa. Per via del lavoro del padre ha trascorso la sua infanzia viaggiando in giro per il mondo.

Ha vissuto in Egitto, nella Repubblica del Benin e infine in Europa. Dopo aver abbandonato la scuola a 16 anni, investe tutto il suo tempo negli studi di recitazione diventando un’attrice teatrale.

Ha frequentato la scuola di arte drammatica Cours Florent e quella nazionale di teatro Ecole de la rue Blanche. Nel 1990 è al cinema nel film le Petit Criminel per il quale vince il premio come migliore attrice durante il Festival Internazionale di Berlino.

Questa pellicola le aprirà le porte del successo: in pochissimo tempo Clotilde diventerà una icona del cinema francese. Nel 2007 ha preso parte alla pellicola La vie en rose mentre nel 2011 è in un film italiano, Non ci posso credere, con Stefano Accorsi.

Emanuele e Clotilde sono sposati dal 2003. Il matrimonio è stato celebrato in Italia. La coppia ha due bellissime figlie, Vittoria e Luisa di Savoia. Il loro matrimonio è saldo e duraturo. Sono una coppia bellissima e nonostante siano passati tanti anni da quando sono convolati a nozze, si amano come il primo giorno.