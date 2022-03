Delia ‘butta’ Alex nel dimenticatoio: ha fatto colpo | È l’italiano più ricco al mondo

Delia Duran dimentica Alex Belli e fa colpo su un altro uomo. Lui è l’italiano più ricco al mondo. Lo conoscete tutti. Ecco di chi stiamo parlando.

La modella venezuelana volta pagina e ‘butta’ Alex Belli nel dimenticatoio. Ora il suo cuore appartiene a un altro. Lui è ricchissimo, un vero e proprio paperone.

Delia Duran ‘dimentica’ Alex

Delia Duran e Alex Belli sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. I due si sono fatti conoscere dai telespettatori grazie alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A entrare per primo in gioco, è stato l’ex attore di Centovetrine che ha messo in piedi il triangolo amoroso con Soleil Sorge. Dopo la sua squalifica, è entrata in casa la sua compagna.

La coppia ha vissuto alti e bassi ma oggi sembra aver ritrovato il sereno. Spunta tuttavia un’indiscrezione di cui nessuno era a conoscenza. Sapete su chi ha fatto colpo la bella modella venezuelana? Lui è famosissimo, ricchissimo ed è uno degli uomini più potenti del mondo, altro che Alex Belli!

Chi è il milionario che ha conquistato il cuore della modella venezuelana

Delia Duran ‘dimentica’ Alex Belli e si concentra su un altro uomo. Lui è famosissimo, ricchissimo ed è uno degli uomini più potenti del mondo. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi.

A lanciare uno scoop clamoroso è Dagospia che tramite alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista Alberto Dandolo, ha portato a conoscenza dei telespettatori una notizia davvero curiosa.

A quanto pare, l’ex premier avrebbe una cotta per la bella modella venezuelana tanto da non essersi perso nemmeno una puntata del GF da quando la bella Duran ha fatto il suo ingresso nel bunker di Cinecittà.

Insomma, Berlusconi è un ammiratore della compagna Alex Belli. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito, Dandolo:

“Delia Duran può annoverare tra i suoi fan, l’ex premier Silvio Berlusconi, spettatore assiduo del reality show di Canale 5”.

Dunque, la ex gieffina ha conquistato il cuore di uno degli uomini più potenti non solo d’Italia ma del mondo. Cosa ne pensa Alex Belli? Intanto, la modella venezuelana da poco fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, ha davanti a sé nuovi progetti lavorativi che la porteranno sicuramente a diventare un volto noto del piccolo schermo.

Si mormora che potrebbe diventare un opinionista non ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, perché no, anche una probabile futura naufraga del noto survival game.