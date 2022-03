Barù dimentica Jessica con lei: una ragazza così bella farebbe innamorare chiunque | FOTO

Dopo il Grande Fratello Vip, Barù Della Gherardesca dimentica Jessica Selassié con lei. La ragazza che gli ha fatto tornare il sorriso è così bella che farebbe innamorare qualsiasi uomo.

Avete visto la nuova fiamma di Barù? L’ex gieffino ha una cotta proprio per lei. Ecco chi è la bellissima che ha sostituito Jessica.

Barù dimentica Jessica

Nessuno si aspettava che è Barù Della Gherardesca, nipote del più noto Costantino, avrebbe riscosso tutto questo successo. Entrato più tardi, rispetto agli altri concorrenti, nel bunker di Cinecittà, è riuscito addirittura ad arrivare in finale.

Silenzioso, riservato ma anche tanto saggio e colto, il nipote d’arte ha conquistato il cuore dei telespettatori. Nella casa più spiata d’Italia si è fatto conoscere per la sua amicizia tormentata con Jessica Selassié, la principessa etiope e vincitrice proprio della sesta edizione.

Nonostante Jessica abbia dichiarato fin dall’inizio i suoi sentimenti al bel nobile senza nascondersi dietro un dito, Barù ha sempre affermato di non provare amore per la Selassié definendola una persona meravigliosa ma con la quale non intraprenderebbe mai una relazione sentimentale. Detto fatto: fuori dalla casa, oggi, il suo cuore batte per lei.

Chi è la bellissima che ha fatto capitolare l’ex gieffino

L’enologo toscano ha una nuova fiamma? Dopo l’addio definitivo alla vincitrice del GF Vip 6, Jessica Selassié, il suo cuore oggi sembra battere per un’altra donna. La bellissima in questione è Valeria Ninni.

Trentotto anni, infermiera professionale, blogger e influencer di successo, conta quasi mezzo milione di seguitori su Instagram. Con un master e due lauree alle spalle, è colta, preparata e intelligente proprio come il nipote di Costantino Della Gherardesca.

I due sono stati sorpresi a pubblicare delle Instagram stories mostrando un luogo nel quale si trovavano insieme. Immediatamente, i fan della coppia Barù-Jessica, soprannominati i Jerù, si sono rivoltati contro Valeria attaccandola, minacciandola e insultandola brutalmente sui social.

Un gesto, questo, davvero becero, di cattivo gusto e poco carino. Barù non si è ancora espresso sulla questione né ha ufficializzato la sua frequentazione con la bella infermiera ma scambi tattici di like fanno intendere che tra i due c’è qualcosa.

Sarebbe la prima relazione sentimentale ufficiale per Barù dopo la fine delle sue passate storie con due donne importanti. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto infatti una lunga relazione prima con Victoria Cabello, attualmente concorrente di Pechino Express, e poi con Mariacarla Boscono, un’attrice teatrale e famosa modella.