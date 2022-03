Violenta rissa a UeD, Armando e Diego si aggrediscono proprio per colpa sua | VIDEO

Scoppia la rissa a Uomini e Donne. Armando e Diego si aggrediscono per colpa sua. Volano stracci in studio. Un video mostra tutto.

Ancora liti nello studio di Uomini e Donne e questa volta, i protagonisti di una rissa violenta sono Armando e Diego. Ecco che cosa è accaduto tra i due cavalieri.

Violenta rissa a Uomini e Donne

Il dating show di Maria De Filippi non smette di sorprendere. L’ultima puntata è stata davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena inattesi.

Dopo lo spazio dedicato a Ida e Alessandro che ormai da puntate monopolizzano lo studio con la loro frequentazione che, a quanto pare, è giunta al capolinea, e dopo un intruso che in realtà si rivela essere solo una persona in cerca di attenzione mediatica, a centro studio si siede Armando.

Il cavaliere partenopeo sta frequentando due dame ed è proprio lui il protagonista di un alterco piuttosto acceso con Diego. Tra i due volano stracci e una discussione inizialmente solo infuocata, rischia di trasformarsi in una vera e propria rissa.

Armando e Diego ai ferri corti

Ci risiamo, scoppia una nuova rissa nello studio di Uomini e Donne. Questa volta, i protagonisti sono Diego Tavani e Armando Incarnato. Ma procediamo con ordine. Il cavaliere partenopeo, Armando, si siede a centro studio per parlare della sua frequentazione con due dame, Aneta e Alessandra.

Quest’ultima, lo ricordiamo, è una ex frequentazione di Diego. Armando comincia a parlare affermando di trovarsi molto bene con Aneta ma di essere in assoluta difficoltà dato che la donna è restia a lasciarsi andare ad ogni minima forma di affetto.

Passa poi a parlare di Alessandra, la quale decide di stroncare immediatamente la conoscenza con il napoletano dicendo di non essere interessata a lui. È a questo punto che interviene dagli ‘spalti’ Diego che inizia a discutere animatamente con Incarnato.

Tavani ha accusato il napoletano di aver puntato Alessandra quando loro ancora uscivano insieme. Incarnato confessa di aver sempre provato attrazione per Alessandra ma di aver posto un freno, almeno inizialmente, ai suoi desideri, proprio per rispetto a lui.

Diego non è d’accordo e cominciano a volare accuse reciproche tra i due cavalieri. La discussione si sposta poi su Alessandra e Diego che tornano a discutere. Tavani pensa infatti che la dama sia poco coerente soprattutto per aver accettato di uscire con Armando e conferma la sua idea di non volere più avere nulla a che fare con lei.