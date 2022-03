Varese, papà uccide i figli di 13 e 7 anni e poi si toglie la vita: si stava separando dalla moglie

By

Questa mattina la madre dei due bambini è andata a riprenderli a casa del marito, nella sua abitazione di Mesenzana, provincia di Varese.

È stata proprio la donna a fare la drammatica scoperta. La mamma ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per i suoi figli non c’era ormai più nulla da fare.

Dramma a Varese: papà uccide i figli e si toglie la vita

Un dramma familiare scuote la piccola comunità di Mesenzana, nel Luinese, provincia di Varese.

Un uomo di 44 anni, Andrea Rossin, ha ucciso a coltellate i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e un bambino di 7, e poi si è tolto la vita.

Da circa due settimane il killer e la moglie si erano separati. La madre dei due bambini ieri sera aveva accompagnato i figli a casa di suo marito, perché trascorressero la notte con lui.

Questa mattina è tornata a riprenderli ed è in quel momento che ha scoperto la tragedia. In casa ha trovato i corpi senza vita dei suoi due figli e di quello che era ormai il suo ex marito.

La donna ha immediatamente lanciato l’allarme, ma per sua figlia adolescente e il fratellino non c’era ormai più nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, Andrea Rossin avrebbe sorpreso i figli nel sonno, uccidendoli a coltellate.

Poi con quello stesso fendente si sarebbe tolto la vita.

Il movente

Non sembra che Andrea Rossin abbia lasciato un biglietto per provare a spiegare l’insano gesto.

Di certo c’è che da 2 settimane circa la coppia di coniugi si era separata, andando a vivere in due case diverse.

Ieri sera moglie e marito si erano accordati perché i bambini dormissero col padre, per poi tornare a casa dalla madre l’indomani mattina.

Nella notte però la tragedia, che al momento non è chiaro se fosse stata o meno pianificata dal killer.

Sui corpi delle vittime saranno effettuati gli esami autoptici, anche se non sembrano esserci dubbi sul coltello utilizzato per mettere in atto il duplice omicidio.

L’allarme è scattato questa mattina in via Pezza. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, oltre ai carabinieri di Luino e Varese.

Anche il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi, è arrivato sul luogo della tragedia.

La madre dei due bambini è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio, per un malore.

Nelle prossime ore sarà ascoltata dagli inquirenti, che proveranno a ricostruire le ultime ore di vita dei piccoli.