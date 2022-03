“Una piccola Selassié”, Lulù l’ha sempre desiderato | Il grande passo con Manuel

Lulù e Manuel pronti a compiere finalmente il grande passo. Una piccola Selassié in arrivo? Il desiderio della principessa si sta per avverare.

Lulù e Manuel sorprendono tutti. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6, ha deciso di fare il grande passo.

Lulù e Manuel, storia di un grande amore

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini è scoppiato l’amore. Il bunker di Cinecittà è stato il teatro di un sentimento che oggi continua ad essere forte e bello come quando è nato.

Nonostante la principessa etiope e il nuotatore triestino non abbiano vinto il programma, sono stati considerati ugualmente, dal popolo del web, come i vincitori morali di questa lunghissima edizione.

La Selassié si è fatta conoscere per la sua dolcezza e le sue fragilità, mentre Manuel ha portato gioia e allegria in casa distruggendo definitivamente tutti gli stereotipi sociali sulla disabilità.

Finalmente i due hanno adesso la possibilità di viversi come una coppia normale. Arriva, a tal proposito, una indiscrezione che lascia interdetti: la principessa e il nuotatore pronti a compiere il grande passo. È in arrivo la cicogna?

Il grande passo con Manuel

Da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non si è fermata un momento. La principessa è ritornata attivissima sui social sui quali condivide ogni momento della sua vita privata con i suoi tantissimi follower.

Ma non è tutto. Per lei si sono spalancate anche le porte del mondo dello spettacolo. Qualche giorno fa, è stata ospite d’onore alla trasmissione di Barbara D’Urso, La pupa e il secchione show e, a quanto pare, per lei sono in arrivo nuovi progetti lavorativi.

Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele. L’amore con Manuel Bortuzzo è meraviglioso tanto che i due hanno deciso di andare a convivere. Oggi vivono insieme nella casa romana di lui.

La principessa in una intervista recente rilasciata a Chi, parlando della sua relazione con Manuel, ha fatto delle confessioni inaspettate. La gieffina ha dichiarato che sarebbe pronta a sposarsi, e anche molto presto, con il suo bellissimo in una cerimonia intima ed esclusiva alle Hawaii o alle Maldive.

Confessa poi un suo grande desiderio: quello di diventare madre e di rendere Bortuzzo finalmente papà:

“Quando dicevo che voglio un figlio con Manuel, molti credevano che fosse una tattica o per gioco… Sono responsabile, con i bambini impazzisco di gioia, per questo mi sento pronta a fare la madre “.

Insomma, parole davvero belle che lasciano intendere il desiderio di famiglia. Il popolo del web ne è certo: molto presto Manuel e Lulù ci sorprenderanno con una lieta notizia.