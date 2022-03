Principesse Selassié, dopo il GF Vip devono sborsare una valanga di soldi: che guaio

Jessica Selassiè, dopo l’incredibile vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso una decisione molto importante e insieme alle sue due sorelle dovrà sborsare una valanga di soldi: scopriamo di più.

Le principesse Selassié sono state le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Jessica, la sorella maggiore delle tre, è stata lei la vincitrice del reality di Alfonso Signorini, ma sapete cosa ci farà con il ricco montepremi che ha vinto? Dovrà risolvere un costoso problema.

Le principesse Selassié nei guai: devono sborsare tantissimi soldi

Abbiamo conosciuto Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè all’interno della casa più spiata d’Italia. La prima è riuscita ad arrivare fino alla fine trionfando su tutti gli altri concorrenti, la seconda è arrivata in finale e l’ultima è stata eliminata al televoto prima del previsto.

Le tre sono le nipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia e hanno conquistato il pubblico di Canale 5 per la loro spontaneità e genuinità. Anche se sono state più volte criticate per i loro atteggiamenti poco nobili.

Ma ora che la sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine, le tre principesse Selassié devono occuparsi di un problema molto più grande di loro e saranno costrette a sborsare tantissimi soldi.

Le principesse Selassié dopo il GF Vip 6

Come hanno raccontato più volte le tre principesse etiope, loro padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié si trova in carcere in Svizzera. Il 65enne sarebbe stato arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno e ora dovrà scontare ben tre mesi di carcere.

Il papà di Clarissa, Lulù e Jessica è in prigione per una truffa da 10 milioni di franchi. Le tre hanno sempre creduto nell’innocenza dell’uomo, proprio per questo hanno deciso di fare un gesto d’amore. E’ stata proprio la vincitrice del GF Vip a raccontarlo in un’intervista rilasciata dopo la vittoria:

“Con i soldi del premio finale Aiuterò mio padre, se potrò’”

Insomma, Jessica insieme alle sue due sorelle pagherà la cauzione per far uscire suo padre dal carcere con i soldi vinti nel reality di Alfonso Signorini. Dovranno pagare una cifra davvero alta.

Non sappiamo precisamente quanto sia il costo, ma considerando che il premio finale è di 100 mila euro e metà saranno donati in aiuto delle donne ucraine, dovranno sborsare circa 50 mila euro. Non sarà affatto una spesa facile da affrontare ma per loro padre sono disposte a fare ogni cosa.