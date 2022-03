“Ora bacia tutti”, Michelle Hunziker incontrollabile: beccata con un altro dopo Angiolini | FOTO

Michelle Hunziker senza controllo. La conduttrice svizzera ora bacia tutti. Beccata con un altro uomo dopo Angiolini. Ecco chi è lui.

L’ex moglie di Tomaso Trussardi è stata beccata a baciare un altro uomo e no, non è la sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini. Ecco chi è il ‘terzo incomodo’.

Michelle Hunziker torna a sorridere dopo l’addio a Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una coppia per ben 10 anni. Il 18 gennaio 2022, con un comunicato affidato all’Ansa, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda, hanno però annunciato pubblicamente la fine di un grande amore.

I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene delle figlie Sole e Celeste. Mentre Trussardi si è gettato a capofitto sul lavoro, la Hunziker è ritornata a sorridere grazie a un altro uomo.

Da qualche giorno, non si parla che del nuovo fidanzato della conduttrice svizzera. Lui è conosciutissimo, è un giovane ricco e famoso. Stiamo parlando di Giovanni Angiolini, medico chirurgo, specializzato in ortopedia e traumatologia, nonché ex concorrente del Grande Fratello 14.

Ebbene, anche se tra i due bellissimi sono già scattati dei baci pubblici, la svizzera è stata beccata anche a baciare un altro uomo. Chi è lui?

Chi è il ‘terzo incomodo’ baciato dalla conduttrice

Sembra non esserci più alcun dubbio: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia. Nonostante non ci sia stata ancora conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, il settimanale tedesco Bunte li ha fotografati a scambiarsi effusioni pubbliche.

I due sono stati beccati anche ad Alghero e in giro per la Sardegna mano nella mano. Insomma, una nuova coppia si è formata. Tuttavia, proprio nelle scorse ore, la bella svizzera ha sorpreso tutti. Sapete che è stata paparazzata a baciare un altro uomo? Lui non è Angiolini.

La conduttrice si trova a Milano e proprio in zona Turati, è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo al quale ha dato un bacio a stampo. Chi è lui? La persona in questione è un amico di Michelle che la conduttrice ha voluto incontrare per alcune questioni professionali.

La svizzera, accortasi della presenza dei fotografi, ha mimato un bacio con tanto di mascherina con il suo accompagnatore imitando dunque la paparazzata fatta solo qualche giorno fa dal settimanale tedesco Bunte che l’ha ripresa nella medesima posa mentre baciava Giovanni Angiolini.

Ormai i paparazzi seguono ogni passo di Michelle e anche un semplice incontro tra due amici attira, ironicamente, l’attenzione di tutti.