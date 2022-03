By

Al Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Jessica Selassie e Barù ha appassionato milioni di telespettatori. La vittoria del reality della principessa ha attirato l’attenzione di un famosissimo miliardario: ecco di chi si tratta.

Jessica Selassié e Barù Gaetani – Lettoquotidiano.itJessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha conquistato il cuore di un famosissimo miliardario. Barù fa parte del passato? Sui social non è passato inosservato un gesto clamoroso: scopriamo cosa è accaduto.

Jessica Selassié, conquista un noto miliardario: ecco chi è

Jessica Selassié, è stata la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua semplicità ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, infatti, è arrivata in finale e ha trionfato clamorosamente su tutti gli altri concorrenti.

Il flirt con Barù Gaetani, ha attirato l’attenzione del pubblico, ma nelle scorse ore è finita nel mirino mediatico per aver rubato il cuore di un famosissimo miliardario. In particolare, la principessa etiope ha suscitato l’interesse di Rohan Marley, il figlio maggiore di Bob Marley, nato dall’amore con Janet Hunt.

Un interesse manifestato davanti a tutti, perché il noto giocatore di football americano ha lasciato un commento sotto un post Instagram di Jessica. Nel dettaglio, Rohan ha commentato con l’emoticon di un applauso, scatenando la reazione di migliaia di utenti.

Il figlio di Bob Marley che commenta la foto di Jessica. 🤣✈ pic.twitter.com/rI01H2VBIt — Marietta (@Mariettamitica) March 22, 2022

Il successo della principessa Selassié ha generato un riscontro internazionale. E’ capitato anche a sua sorella Lulù diversi mesi fa, quando la famosa rapper Cardi B ha ripostato un video della fidanzata di Manuel Bortuzzo mentre ballava e cantava un suo brano.

Jessica Selassié ha dimenticato Barù? La verità

In queste ultime ore non si parla d’altro, il commento del figlio di Bob Marley ha suscitato un forte interesse. Ma in molti vogliono sapere di più sul rapporto tra Jessica e Barù dopo la fine del reality.

Nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la principessa Selassié ha rivelato di provare ancora un forte interesse verso Barù Gaetani. Ma secondo le dichiarazioni del nipote di Costantino Della Gherardesca, rilasciate nella trasmissione della moglie di Pier Silvio Berlusconi, il loro rapporto è rimasto uguale.

Insomma, la situazione sembra non evolversi, ma i fan della coppia aspettano solamente un colpo di scena: per scoprire cosa accadrà tra i due non ci resta che attendere altri aggiornamenti dai diretti interessati.