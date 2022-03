Delia Duran senza freni, lo scoop impazza: lascia Alex Belli e torna in America

Delia Duran fa la sua scelta: lascia Alex Belli e torna in America. Scoop clamoroso su una delle coppie più chiacchierate del momento.

Delia Duran e Alex Belli sono una coppia nella vita e sul lavoro. I due stanno insieme da 4 anni e sperano di poter convolare presto, legalmente, a nozze.

Mentre il fotografo ed ex gieffino ha già ottenuto una sentenza definitiva di divorzio dalla prima moglie Katarina Raniakova, la modella venezuelana è ancora in attesa di svincolarsi definitivamente dall’ex marito Marco Nerozzi.

Nella casa più spiata d’Italia, i due hanno dato il meglio di sé mostrando pubblicamente i loro problemi privati e di coppia. Ora che il GF Vip è terminato, il sereno sembra essere ritornato nella loro vita.

Tuttavia, tra i corridoi del gossip, impazza una voce che potrebbe rimescolare le carte in tavola: Delia Duran è pronta a lasciare Alex Belli, a fare le valigie e a ripartire per l’America.

Che cosa sta succedendo? I due sono di nuovo in crisi?

Che cosa sta succedendo? I due sono di nuovo in crisi? Come i telespettatori hanno potuto notare, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, Delia è stata ospite in studio insieme a Cecilia Rodriguez.

Mentre la sorella di Belen ha ragione di stare in trasmissione dato che suo padre e suo fratello sono concorrenti ufficiali del reality, molti si sono chiesti invece il perché sia stata invitata in studio anche la ex gieffina.

Sembra che la modella venezuelana sia arrivata a supportare Lory Del Santo, sua intima amica da 10 anni. Esperti gossippari, ritengono che quanto raccontato dalla Duran sia una bufala dato che le due a malapena si conoscerebbero.

Quindi, perché la Duran è stata ospitata dalla Blasi? Molto probabilmente diventerà ospite fissa dell’Isola dei Famosi e opinionista non ufficiale. Ma lo scoop clamoroso è un altro: la Blasi vuole puntare tutto su Delia.

Se il reality non dovesse andare come sperato, la modella venezuelana sarebbe quindi una probabile riserva pronta a partire in qualsiasi momento per l’Honduras. Insomma, dopo Alex Belli che ha partecipato già al survival game nel 2015, anche la sua dolce metà potrebbe presto mettere piede sull’isola come concorrente ufficiale.