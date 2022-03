Amici, il ballerino ‘fuori di sé’: si mostra come mamma l’ha fatto | “Ma non si vergogna?”

By

Amici, un amatissimo ballerino, tra i più belli della scuola, perde il controllo e si mostra nudo, come madre natura l’ha fatto. Fan sconvolti.

Amici, ballerino perde il controllo

Il talent show di Maria De Filippi, Amici, va in onda da tanti anni e continua ancora tutt’oggi a tenere incollati al televisore, ad ogni edizione, milioni di telespettatori italiani. La moglie di Maurizio Costanzo non è solo un Cupido moderno di Uomini e Donne ma anche una talent scout.

Con l’aiuto di un team esperto di professori e di giudici eccezionali, la più amata tra le conduttrici Mediaset dà spazio nella sua trasmissione a giovani talentuosi che vogliono sfondare nel mondo dell’arte.

In tanti anni di messa in onda del famoso programma, sono moltissimi i ballerini e cantanti che, proprio grazie alla loro esperienza nella famosa accademia di Canale 5, sono riusciti a coronare il loro sogno e a lavorare nel mondo dello spettacolo esibendosi nei teatri più famosi al mondo o facendo il sold-out con i loro concerti.

A proposito di allievi, avete visto che cosa ha combinato un amatissimo ballerino della famosa scuola mariana? Si è mostrato come madre natura l’ha fatto, senza veli.

Chi è il ballerino che si è mostrato senza veli

Amatissimo ballerino di Amici di Maria De Filippi sorprende tutti mostrandosi senza veli, come mamma l’ha fatto. Stiamo parlando di Andreas Muller.

Il giovane ex allievo della scuola più famosa d’Italia, nonché professionista della stessa accademia che l’ha lanciato al successo, ha pubblicato alcuni scatti osé che hanno fatto spalancare gli occhi alle tantissime fan che seguono l’artista con grande affetto.

Andreas Muller è il compagno della professoressa di ballo Veronica Peparini. Lui non soltanto ha vinto il talent ma grazie ad esso si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Nel 2017 si è trasferito in America, più le precisamente a Los Angeles, per frequentare la Movement Lifestyle Dance Studio. Nello stesso anno ha pubblicato anche un libro autobiografico, I sogni non sono nuvole.

L’anno successivo era nel tour di Claudio Baglioni. Dopo una breve pausa dal piccolo schermo, è ritornato Ad amici 21 come professionista del famoso programma. Andreas è un giovane dalla bellezza straordinaria: alto, moro, fisico scultoreo e addominale scolpito, sembra una divinità greca.

Avete visto gli scatti in cui appare nudo? È davvero un adone. Nelle immagini in questione, il ballerino posa completamente senza veli mostrando il suo lato B e coprendo con una mano solo le parti intime.

In questi scatti è davvero affascinante. Nonostante la sua bellezza sia indiscussa, molti sui social si sono chiesti se il ballerino non provasse imbarazzo a mostrarsi però proprio come madre natura l’ha fatto.