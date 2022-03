Soleil ‘ruba’ il fidanzato ad un’altra vip: più bello, giovane e ricco di Alex Belli | FOTO

Soleil Sorge ‘ruba’ il fidanzato ad un’altra vippona. Lei è amatissima dal pubblico e il suo compagno ancora di più. Ecco di chi stiamo parlando.

Soleil Sorge lo fa di nuovo: l’ex gieffina ‘ruba’ il fidanzato ad un’altra vip. L’uomo in questione è più giovane, bello e ricco di Alex Belli.

Soleil “ruba” il fidanzato ad un’altra vip

Non si arresta la scalata al successo per Soleil Sorge. L’ex gieffina che per sei mesi ha monopolizzato le attenzioni dei telespettatori per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ora è una vera e propria star del piccolo schermo.

Non ha messo nemmeno piede fuori dal bunker di Cinecittà che Barbara D’Urso l’ha voluta immediatamente nella sua trasmissione. Attualmente, l’influencer italo-americana è una giurata, insieme ad Antonella Elia e a Federico fashion style, del programma Mediaset, La pupa e il secchione show.

La Sorge sta dando prova della sua professionalità e il palcoscenico sembra proprio piacerle. Da quando è uscita dal Grande Fratello, la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha proferito parola sulla sua vita sentimentale ma spunta un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta: la Sorge ha ‘rubato’ il fidanzato ad un’altra vip. L’uomo in questione è più giovane bello e ricco di Alex Belli.

Chi è il giovane uomo che ha conquistato il cuore dell’ex gieffina

La Sorge di nuovo nei guai? Dopo Alex Belli, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne si getta a capofitto su un altro uomo, peccato che lui sia impegnato con un’altra Vippona. Stiamo parlando niente poco di meno che di Sangiovanni.

Il giovane ex allievo di Maria De Filippi è fidanzato con la ballerina Giulia Stabile. Reduce dal successo a Sanremo con il brano Farfalle che è tra i pezzi più ascoltati nelle radio italiane, Sangiovanni, nonostante la giovane età, ha conquistato già 18 dischi di platino 3 dischi d’oro.

Insomma, un successo davvero inaspettato. Prossimamente, l’8 aprile, il cantante lancerà il nuovo album dal titolo Cadere volare, dove saranno presenti 12 canzoni di cui 11 del tutto nuove e il singolo Farfalle che sta spopolando alla grande.

Che cosa c’entra in tutto questo Soleil? Recentemente molti hanno notato uno strano scambi di like tra i due sui social… tanto da arrivare a pensare che probabilmente la Sorge e Sangiovanni nascondessero qualcosa.

In particolare, Soleil ha lasciato un mi piace sotto un’immagine di Sangiovanni, nella quale c’è la foto del sole e alcune anticipazioni di alcuni versi del suo nuovo singolo.

Qual è la verità però?

Non fatevi però una cattiva idea! L’artista continua a essere felicemente fidanzato con Giulia ma, con grande probabilità, la Sorge potrebbe essere protagonista del videoclip di un nuovo brano del cantante.