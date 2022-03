Sbuca un ‘intruso’ a UeD, cacciato immediatamente da Maria: mai vista una cosa così | VIDEO

UeD, sbuca un ‘intruso’ nel salotto dei sentimenti mariano. Maria De Filippi costretta a intervenire. Mai vista una cosa del genere in tanti anni di messa in onda.

Cose strane accadono nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi: sbuca un intruso e la padrona di casa è costretta ad intervenire e a cacciarlo dallo studio.

Intruso a UeD

Uomini e Donne riserva sempre delle sorprese scoppiettanti e l’ultima puntata non è stata da meno. Avete visto che cosa è accaduto? Sbuca un intruso nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Ma procediamo con ordine.

Dopo lo spazio dedicato ad Alessandro e Ida che hanno chiuso la loro frequentazione a seguito della confessione di Vicinanza che ha dichiarato pubblicamente di non essere innamorato della dama bresciana lasciandola in una valle di lacrime, la De Filippi fa accomodare a centro studio altre due signore, Stefania e Sara. Proprio nel momento a loro dedicato, succede qualcosa di incredibile mai accaduto prima.

Chi è l’intruso cacciato dallo studio di Uomini e Donne

Cose strane accadono nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e quello che i telespettatori hanno visto nell’ultima puntata, ne è la conferma. Dopo la crisi di Ida e la confessione scioccante di Alessandro Vicinanza, ecco che vediamo a centro studio, Sara e Stefania.

Per le due donne sono arrivati due nuovi cavalieri a conoscerle e proprio uno dei due, fa qualcosa di davvero inaspettato. Stiamo parlando di un signore di nome Manuel.

L’uomo, che si è presentato con le intenzioni di conoscere Stefania, in realtà, sedutosi sulla sediolina della presentazione, snobba completamente la dama facendo una richiesta particolare alla De Filippi.

Il signor Manuel, chiede alla padrona di casa di avvicinarsi a Luciano per complimentarsi con lui. Ma non è tutto. L’uomo comincia a riempire di complimenti l’anziano cavaliere e a un certo punto, preso dall’entusiasmo, inizia a rotolare sul pavimento cercando di conquistare l’applauso dei telespettatori con le sue capriole.

Cala il gelo in studio. Chi è questo intruso che è venuto a fare uno show in trasmissione? Di fronte a questa scena così assurda, Stefania chiede a Maria De Filippi di alzarsi e tornare al suo posto per far sì che Manuel potesse continuare il suo show da solo.

Nonostante sia stato ignorato dalla dama per la quale si è presentato, Manuel chiede ugualmente a Maria De Filippi di poter rimanere in studio ma la padrona di casa, dopo aver appurato che nessuna signora era a lui interessato, l’ha invitato gentilmente a lasciare la trasmissione.