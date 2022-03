“Innamorata di un miliardario svizzero”, che colpo basso per Alberto | Hai capito Charlene di Monaco

Charlene di Monaco di nuovo nell’occhio del ciclone. La bella principessa si è innamorata di un miliardario svizzero. Colpo basso per Alberto II.

È davvero giunto al capolinea il matrimonio di Charlene e Alberto? Si mormora che la bella principessa si sia innamorata di un miliardario svizzero. Lui è famosissimo.

Charlene di Monaco nell’occhio del ciclone

Charlene di Monaco è tra le reali più chiacchierate e discusse di sempre. L’ultimo anno è stato per lei molto faticoso. A causa di alcuni problemi di salute, è stata costretta a rimanere lontano da palazzo reale ma soprattutto dalla sua famiglia e in particolare dai gemellini Jacques e Gabriella.

Dopo un ricovero prima in Sudafrica e poi in Svizzera, giorni fa, ha fatto finalmente rientro a casa. I medici ritengono che la Wittstock sia in grado di poter proseguire la convalescenza anche a Monaco.

La principessa non ha voluto però risiedere nella residenza ufficiale della famiglia Grimaldi ma ha preferito rifugiarsi a Roc Agel, in un’immensa fattoria sulle alture monegasche circondata dal verde e dagli animali.

I rapporti tra i consorti della Rocca si fanno intanto sempre più tesi. Esperti di gossip reali mormorano che la bella Charlene si siainvaghita di un miliardario svizzero.

La principessa di Monaco ha lasciato il suo cuore in Svizzera

Charlene di Monaco è finalmente ritornata a casa. La principessa si trova attualmente a Roc Agel per proseguire la sua convalescenza. Di lei ancora nessuno scatto pubblico o ufficiale. La Wittstock cerca di mantenere un profilo bassissimo.

Intanto, oltralpe arrivano delle indiscrezioni che lasciano tutti senza parole: Charlene e Alberto sarebbero ai ferri corti, la principessa si sarebbe invaghita di un miliardario straniero. Abbiamo anche un nome: Vladislav Doronin, un benestante imprenditore russo naturalizzato svizzero.

Nato a San Pietroburgo, si è trasferito da giovanissimo a Zurigo dove ha fondato il Capital Group che si occupa di commercializzare materie prime. L’uomo non è un volto sconosciuto ai più. Ha avuto infatti, in passato, una relazione sentimentale con la bellissima Naomi Campbell.

A quanto pare, Charlene e Vladislav si conoscono da tanto tempo. secondo l’Ici Paris, il principe russo ha partecipato anche al matrimonio dei reali monegaschi. Proprio quando Alberto era a Monaco per assolvere i suoi impegni istituzionali e Charlene si trovava in Svizzera per riprendersi dall’esaurimento psicofisico che l’ha fortemente debilitata, Vladislav è stato per la principessa di grande supporto.

La loro amicizia si sarebbe così intensificata al punto che si è parlato anche di una tresca sentimentale. Alcune fonti vicine alla famiglia Grimaldi affermano però che Vladislav Doronin sarebbe stato incaricato dallo stesso Alberto a tenere compagnia alla consorte. Qual è la verità?