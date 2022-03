Ilary Blasi, il nuovo saluto non previsto a l’Isola dei Famosi fa impazzire | VIDEO

By

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è terminata e Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con l’Isola dei Famosi. A fine puntata, la conduttrice ha salutato milioni di telespettatori con un gesto inaspettato: scopriamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Grazie alla sua simpatia e la sua spontaneità conquista ogni volta il pubblico, anche se a volte la sua genuinità lascia i telespettatori di stucco. A fine puntata, infatti, non è passato inosservato un gesto inaspettato: scopriamo di più.

L’Isola dei famosi, Ilary Blasi il gesto inaspettato

Il 21 marzo 2022 è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Come nella scorsa edizione, al timone c’è la bellissima Ilary Blasi, che è stata accolta con un caloroso applauso da parte del pubblico in studio.

Ad accompagnarla in questa avventura c’erano tantissimi ospiti in studio, come Cecilia Rodriguez e Delia Duran. Ma anche due fantastici opinionisti ovvero, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della prima puntata, abbiamo assistito alla presentazione dei concorrenti e alle prime nomination. Nonostante la spiegazione dei soliti meccanismi, non sono mancate le risate e il divertimento.

Inoltre, a fine puntata, la conduttrice ha sorpreso tutti con un suo gesto inaspettato. Nel dettaglio, Ilary Blasi ha salutato i telespettatori in una maniera nuova e originale, che non è passata inosservata: scopriamo cosa è accaduto.

Il nuovo saluto di Ilary Blasi fa impazzire il web | VIDEO

L’Isola dei Famosi, ha vinto la sfida di ascolti, aggiudicandosi una bella fetta di pubblico. La prima puntata del reality di Ilary Blasi, ha ottenuto una media del 23,3% di share pari a 3.236.000 di telespettatori. Davvero un buon esordio per lo show di Canale 5.

Sul web, tantissimi utenti hanno commentato la puntata e da quel che si legge in rete, in molti sono rimasti soddisfatti da questo primo appuntamento. Sicuramente, uno dei momenti più iconici è stato proprio il saluto della conduttrice del reality a fine puntata.

Lo scorso anno, Ilary Blasi salutava il pubblico togliendosi gli orecchini, pronunciando la solita frase di rito. In questa edizione, invece, la conduttrice ha deciso di lanciare i fogli della scaletta per poi uscire di scena con grande stile. Un gesto che ha fatto impazzire tantissimi utenti.