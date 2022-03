“Dato che sono single lo posso fare meglio” Carola demolisce come non mai Luigi in 3 parole

By

Nelle scorse ore, i telespettatori di Canale 5 non hanno potuto far a meno di notare la clamorosa frecciatina di Carola nei confronti di Luigi Strangis. La ballerina non le manda a dire: scopriamo cosa è accaduto.

All’inizio, tra Carola Puddu e Luigi Strangis c’era del tenero, ma dopo diverse incomprensioni il loro rapporto non è più lo stesso, infatti, la ballerina sembra provare ancora del rancore nei confronti del giovane cantante. La frecciatina che ha lanciato nelle scorse ore ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

Amici 21, Carola Puddu è innamorata di Luigi Strangis? La verità

Diversi mesi fa, i telespettatori di Canale 5, avevano notato un certo avvicinamento tra Carola e Luigi. Sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma nulla da fare. In questi ultimi mesi, il loro rapporto è cambiato tantissimo.

Non sono più legati come all’inizio e questo ha destabilizzato anche il percorso della ballerina di Amici, infatti, recentemente lei lo ha anche ammesso, confessando di aver provato qualcosa di speciale per il giovane cantante:

“Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Era un sentimento che non era reciproco. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante. ”

I due si sono allontanati, Carola è ancora oggi molto dispiaciuta e delusa da questo distacco. Nelle scorse ore, la ballerina ha lanciato una frecciatina molto velenosa a Luigi: scopriamo cosa ha detto.

Carola asfalta Luigi | VIDEO

Il 26 marzo 2022 ci sarà la seconda puntata del serale Amici 21 e vedremo Carola Puddu e Serena Carella gareggiare contro, perché Raimondo Todaro ha proposto alle due ballerine un guanto di sfida.

L’insegnante ha deciso che dovranno sfidarsi sulle note di Single ladies di Beyoncé. Una canzone che parla appunto di donne single. Quando Carola ha saputo della scelta di Todaro, si è lasciata andare ad una frecciatina velenosissima nei confronti di Luigi:

“A livello di interpretazione dato che sono single, potrei interpretarla meglio di Serena”

Una frase che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, infatti, sul web non sono mancati i commenti su questa evidente stoccata a Luigi. Sicuramente, tra i due non c’è lo stesso rapporto di prima e questa uscita di Carola lo conferma.