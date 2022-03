Antonino Spinalbese: “Non mi reggo in piedi”, quel viso spento e deperito allarma tutti | VIDEO

Antonino Spinalbese preoccupa i suoi seguitori. L’ex fiamma di Belen Rodriguez non si regge più in piedi: viso spento e deperito, i social sono in ansia.

Antonino Spinalbese è l’ex fiamma di Belen Rodriguez e questo è appurato. La showgirl argentina e l’hairstylist e fotografo di moda, si sono separati e oggi continuano a rimanere in buoni rapporti solo per il bene della loro pargoletta, Luna Marì, nata a luglio 2021.

Mentre Belen sembra essersi riappacificata con l’ex marito Stefano De Martino con il quale è stata paparazzata in più occasioni, anche se l’ufficialità del loro ritorno di fiamma ancora non c’è stato, Spinalbese, invece, ora pensa all’unica donna della sua vita, la sua bambina.

Proprio recentemente, il fotografo ha fatto un gesto umanitario molto carino decidendo di partire con alcuni amici per prestare soccorso in Ucraina portando beni di prima necessità per le vittime di guerra. Ora che è ritornato a Milano, preoccupa tutti. Il giovane è apparso sui social in pessime condizioni fisiche.

L’ex compagno di Belen Rodriguez è stanco e deperito

Dopo questo meraviglioso gesto umanitario che è stato però aspramente criticato dai soliti leoni da tastiera che lo hanno accusato di pubblicizzare la beneficenza solo per un riscontro mediatico, Antonino ha voluto sorvolare su critiche e offese trincerandosi dietro al silenzio assoluto.

Nelle scorse ore però, è tornato sui social e il suo aspetto ha destato non poca preoccupazione. L’ex compagno di Belen Rodriguez è apparso particolarmente stanco, provato e deperito.

Ha raccontato di non riuscire reggersi in piedi e di far fatica a tenere gli occhi aperti tanto da aver dovuto fare ricorso a ben 12 caffè. Il giovane si congeda poi dai social alle 16:30 del pomeriggio confessando di sentire la necessità di andare a dormire.

Che cosa gli sta succedendo? Da allora non ha più ha pubblicato storie su Instagram. Forse sarà la stanchezza di un viaggio debilitante non solo fisicamente ma anche emotivamente?