Amici, eludono le telecamere e lo fanno di nascosto ma Maria li sgama: “Che vergogna” | VIDEO

Amici, eludono le telecamere e lo fanno di nascosto ma la padrona di casa li sgama e manda tutto in onda. Ecco che cosa è successo in casetta.

Maria De Filippi li ha sgamati e li ha umiliati pubblicamente. Proprio loro hanno eluso le telecamere pensando di non essere visti da nessuno. Beccati.

Amici, due amatissimi allievi nell’occhio del ciclone

Il talent show più amato di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, continua a riscuotere grande successo. È iniziato finalmente il serale e sabato 19 marzo abbiamo assistito già alla prima puntata in prime time.

I giovani allievi, che al momento sono 16 dopo l’eliminazione di Alice e Giò Montana, si sono esibiti sul famoso palcoscenico che regalerà loro successo e tante sorprese. Gli alunni di quest’anno sono davvero talentuosi ma anche tanto indisciplinati.

Avete visto che cosa è successo nelle ultime ore? Nel daytime i telespettatori hanno potuto assistere a un nuovo colpo di scena: proprio loro hanno eluso le telecamere ma Maria De Filippi li ha sgamati e richiamati pubblicamente.

La delusione di Maria De Filippi

I giovani allievi non smettono di riservare sorprese e ad essere nell’occhio del ciclone, dopo l’ultimo rimprovero e il provvedimento disciplinare, sono altri due amatissimi studenti dell’accademia più famosa d’Italia. Stiamo parlando dei cantanti Sissi e Alex.

Solo qualche giorno fa, la produzione è intervenuta richiamando tutti gli studenti, eccetto Luigi, per aver trasgredito le regole della scuola utilizzando Internet più del dovuto. Nonostante il richiamo, Alex e Sissi ci sono cascati nuovamente e ora si trovano nei guai ma questa volta a intervenire è direttamente Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo, come un deus ex machina, fa sentire la sua voce agli studenti che sono stati chiamati in saletta. La conduttrice è delusa, gli allievi cercano di violare il regolamento prendendo in giro chi lavora per loro, produzione inclusa.

Maria mostra poi a tutti gli allievi un filmato nel quale si vedono Sissi e Alex utilizzare il computer per scopi diversi dallo studio. In particolare, Sissi è sui social network, mentre Alex rivede l’ultima puntata del daytime e lo scontro con Nunzio.

I due giovani sono fortemente in imbarazzo, questa volta solo loro hanno violato il regolamento nascondendosi, pensavano, in un angolo non ripreso dalle telecamere ma sono stati sgamati ugualmente.

La produzione si è ritrovata costretta nuovamente ad intervenire e a togliere definitivamente ogni supporto digitale, anche quelli che contengono file e drive per preparare le prove per la nuova puntata del serale.

La produzione visti i recenti accadimenti ha deciso di prendere un ulteriore provvedimento disciplinare! #Amici21 pic.twitter.com/3mhIBdLLrH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2022

Gli allievi sono furiosi mentre sul web tutti attaccano Alex affermando che è un ipocrita dato che solo qualche giorno fa aveva aspramente criticato Nunzio per una cosa che poi lui stesso ha rifatto senza fregarsene di nessuno.