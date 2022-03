Michelle Hunziker, clamoroso: ha passato la notte proprio con lui dopo aver mollato Trussardi

Michelle Hunziker, arriva uno scoop clamoroso che riguarda la bella svizzera. La conduttrice ha passato la notte proprio con lui dopo aver detto definitivamente addio a Trussardi.

Michelle Hunziker volta pagina dopo Trussardi e viene beccata a passare la notte con lui. L’uomo in questione è famosissimo, lo conoscete tutti.

Michelle Hunziker dimentica definitivamente Trussardi

Il 18 gennaio 2022 la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda annunciavano pubblicamente la fine del loro matrimonio. Dopo 10 anni d’amore e due splendide figlie, una delle coppie più amate dello showbiz italiano ha deciso di separare definitivamente le loro strade.

Dagospia, ha sganciato qualche settimana fa una bomba clamorosa, affermando che la crisi nella coppia Hunziker-Trussardi c’era già da un anno ma che solo recentemente avevano voluto pubblicizzare la questione.

Mentre Trussardi continua a proclamarsi single, la Hunziker ha già voltato pagina e, a quanto pare, il suo cuore è nuovamente impegnato. Sapete con chi è stata beccata? Proprio con lui, un giovane famosissimo e super ricco.

Chi è la nuova fiamma della conduttrice svizzera

Ormai non ci sono più dubbi, Michelle Hunziker è tornata a sorridere e il merito è di un uomo ma non di Trussardi. Dopo aver detto definitivamente addio all’imprenditore di moda che per 10 anni è stato suo marito, complice e amante, la presentatrice è di nuovo innamorata.

La Hunziker non si nasconde più e si è mostrata in compagnia del suo nuovo amore. Lui è famosissimo, lo conosce tutti. Si tratta di Giovanni Angiolini, un chirurgo ortopedico ma anche personaggio televisivo.

Ha partecipato infatti al Grande Fratello 14. È proprio suo il merito di aver fatto ritornare il sorriso sul viso della bellissima svizzera. I due sono stati paparazzati per primi dal settimanale tedesco Bunte che aveva rubato loro un bacio.

Anche se non è arrivata ancora la conferma ufficiale, le foto parlano chiaro. I due bellissimi sono stati beccati anche ad Alghero in più occasioni. E, proprio un noto ristoratore sardo, dà dei dettagli importanti.

La persona in questione, che è molto conosciuta sull’isola, ha dichiarato che Michelle e Giovanni Angiolini si frequentavano già agli inizi di gennaio e 5 giorni dopo il comunicato Ansa, lei è volata ad Alghero da lui dove sono stati ospiti del suo locale nel quale sono stati visti a scambiarsi coccole ed effusioni pubbliche.

Insomma, non ci sarebbero più dubbi a riguardo. Angiolini è di Sassari e Michelle sarebbe già in trattativa per comprare un super lussuoso appartamento proprio in quella zona. Coincidenze? Assolutamente no, l’amore è davvero sbocciato. Michelle e Giovanni trascorrono molto tempo insieme e la conduttrice più volte è stata paparazzata mentre usciva da casa di lui.