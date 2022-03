Cosa fa oggi Nino Formicola? Scomparso subito dopo l’Isola dei Famosi | Che peccato

Nino Formicola, che cosa ne è stato del vincitore dell’Isola dei Famosi? Come mai è comparso subito dopo la fine del reality? Ecco che cosa gli è successo.

Nino Formicola, scomparso dopo il reality

Classe 1953, Nino Formicola è un noto cabarettista, comico e attore italiano che per tanti anni ha fatto parte del duo Zuzzurro e Gaspare. Ha lavorato in trasmissioni di grande successo che gli hanno conferito la popolarità di cui ancora tutt’oggi gode.

È stato protagonista per esempio di Drive In, varietà del quale entrerà a far parte come ospite fisso, ma anche del programma comico Emilio in onda nel 1989 su Italia 1. Nel 2005 ha condotto il noto TG satirico, Striscia la notizia e anche alcune puntate di Paperissima.

Ha presenziato poi, seppur non in pianta stabile, a diversi episodi di Zelig Circus su Canale 5. Nel 2018 ha preso parte alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi trionfando e battendo Bianca Atzei. Dopo la fine del famoso reality Mediaset, di lui si sono perse le tracce. Che fine ha fatto Nino?

La nuova vita del famoso comico

Il comico del duo Gaspare e Zuzzurro, è stato votato come il preferito dal pubblico che lo ha premiato con una schiacciante vittoria.

Intelligente, sempre allegro, colto e saggio, Formicola è entrato nel cuore dei telespettatori tantissimi anni fa e non ne è più uscito. Purtroppo, dopo la sua partecipazione al famoso reality di Mediaset, di lui si sono perse le tracce.

È un vero peccato sia scomparso dal piccolo schermo… molti credevano che la vittoria all’Isola dei Famosi potesse rappresentare una rinascita per il noto comico che da un po’ di anni era lontano dalla televisione, ma così non è stato.

Nel 2019, un anno dopo la sua vittoria, ha condotto insieme a Maurizio Battista, Biagio Izzo ed Ezio Greggio, La sai l’ultima? Ma, dopo questa breve parentesi televisiva, non si è più visto. Cosa ne è stato di lui?

Silenzioso e riservato, è riuscito ugualmente ad attirare l’attenzione. Il noto comico è stato ospite in una nuova trasmissione che si occupa di mostrare ai telespettatori alcuni spezzoni di spettacoli che hanno coinvolto personaggi celebri del mondo dello spettacolo dagli anni 70 in su.

Non sono previste, per il momento, altre apparizioni televisive. Nino Formicola preferisce, in questa fase della sua vita, pensare a sé stesso e godersi la sua famiglia, in particolare la sua amata moglie Alessandra.