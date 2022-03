UeD, sapete che lavoro faceva Pinuccia? Ha salvato tantissime vite: era una vera eroina

Uomini e Donne, sapete che lavoro faceva Pinuccia, l’amatissima dama del trono over? Non lo immaginereste mai: era una vera e propria eroina, ha salvato tantissime vite. Ecco di che cosa si occupava.

Pinuccia è una delle dame più peperine del trono over di Uomini e Donne. In pensione da tanti anni, sapete che lavoro ha svolto in passato? Vi anticipiamo soltanto che grazie alla sua professione ha potuto salvare tantissime vite.

Chi è Pinuccia, la dolcissima dama di Uomini e Donne

Tra i protagonisti più amati del trono over di Uomini e Donne vi è la new entry Pinuccia Della Giovanna. Classe 1942, la signora è nata a Vigevano. Come ha raccontato più volte in trasmissione ma anche al magazine di UeD, ha avuto una vita molto difficile.

A soli 4 anni ha perso la sua adorata mamma ed è stata portata in orfanotrofio, luogo nel quale è rimasta per tantissimo tempo. Donna forte, battagliera, con la risposta sempre pronta, si è fatta conoscere per la sua frequentazione turbolenta con il cavaliere Alessandro.

Nonostante, spesso, a centro studio abbia mostrato il suo carattere vivace e peperino, non ha mai tenuto nascosto un altro lato di sé, quello fragile e sensibile che più volte l’ha portata a scoppiare in lacrime.

Pinuccia è vedova e ha trascorso tutta la sua vita lavorando per cercare di vivere dignitosamente.

A propositodi lavoro, sapete che professione ha svolto per tanti anni? Non lo immaginereste mai, vi diciamo solo che ha salvato tantissime vite.

Che lavoro faceva Pinuccia di Uomini e Donne?

La vita di Pinuccia della Giovanna non è stata affatto semplice. Dopo aver perso la mamma ed essere stata rinchiusa in orfanotrofio per tanti anni, ha dovuto costruirsi il suo futuro tutta da sola, senza l’aiuto di nessuno.

Per diversi anni, poco prima di raggiungere la maggiore età, ha lavorato in una fabbrica, luogo nel quale ha conosciuto suo marito Bruno. La dama si è sposata, ha avuto due figli ma ha perso 3 anni e mezzo fa il compagno della sua vita a causa di un brutto male, un tumore.

La sua gioia più grande sono i suoi nipotini e il suo pronipote Ryan. Sapete che lavoro faceva Pinuccia in passato? Ebbene, la famosa dama di Uomini e Donne era un’infermiera.

Ha dedicato la sua vita a servizio degli altri, salvando tante persone con la sua competenza e professionalità. Oggi è in pensione, ma racconta spesso degli anni trascorsi in ospedale e di come, in realtà, sia stato il suo lavoro a salvare la sua vita.