Tina ingestibile a UeD, si accanisce contro Pinuccia: neanche Maria riesce a calmarla | VIDEO

A Uomini e Donne gli scontri non finiscono mai. Nella puntata andata in onda il 17 marzo 2022, abbiamo visto un’accesissima lite tra Tina Cipollari e Pinuccia. Nemmeno la conduttrice è riuscita a frenare la tensione: scopriamo di più.

Tina Cipollari, la conosciamo bene, non le manda di certo a dire. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, l’opinionista del programma ha duramente attaccato il comportamento di Pinuccia. Ovviamente la reazione della dama del trono over non si è fatta attendere: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, Tina si scaglia contro Pinuccia | VIDEO

A Uomini e Donne le emozioni e i colpi di scena non mancano proprio mai. Soprattutto con Tina Cipollari, che è al centro della maggior parte degli scontri che accadono nel dating show di Canale 5.

Nella puntata del 17 marzo 2022, abbiamo visto la bionda opinionista e la dama del trono over, Pinuccia, litigare pesantemente. Nel dettaglio, la Cipollari ha criticato l’atteggiamento della donna che ha avuto nei confronti di Bruno. A quel punto, la signora di Vigevano ha sbottato dicendo:

“Mi ha vista tutta Vigevano, tu con quella storia dello specchio ci hai preso per i fondelli”

Tina ha perso completamente le staffe e ha ribattuto accusando Pinuccia di aver preso in giro il signore che è sceso per conoscerla, il cavaliere Bruno. L’opinionista bionda, ci è andata giù pesante e ha detto:

“Non l’hai voluto, l’hai rifiutato e ti lamenti che non ti abbia telefonato? Sei una donna che mette zizzania- Bruno sta ballando con Vincenza e tu vai là a fare la pettegola. Ti devi vergognare per come tratti le persone.”

Dopo queste dichiarazioni, la reazione di Pinuccia non si è fatta attendere. Nemmeno Maria De Filippi è riuscita a placare la rabbia dell’opinionista e della dama del trono over.

Lo scontro accesissimo tra Tina Cipollari e Pinuccia🔥 pic.twitter.com/z0D2bjIZO3 — Ginevra (@Ginevracasalin) March 18, 2022

Pinuccia non la prende bene: la sconcertante reazione

Dopo il duro attacco di Tina Cipollari, Pinuccia accusa l’opinionista di essere pesante e maleducata. La conduttrice, ha provato a scherzare per riportare la calma in studio ma è servito a ben poco. I toni tra le due si sono nuovamente alzati.

La dama di Vigevano, dopo lo scontro, ha reagito male ed è scoppiata in lacrime. La lite non è passata inosservata al popolo del web e tantissimi utenti hanno preso le parti di Tina Cipollari. Il comportamento di Pinuccia non è stato affatto apprezzato dai telespettatori.