Scena surreale ad Avanti un altro, scappano tutti: lo iettatore perde il controllo | VIDEO

Episodio incredibilmente surreale nel programma condotto da Bonoli, ad Avanti un Altro lo Iettatore perde completamente la testa e si scaglia contro la concorrente.

Il programma televisivo negli anni ha ottenuto un incredibile successo anche grazie alle innumerevoli scene surreali che accadono all’interno dello studio televisivo. Il famigerato conduttore Paolo Bonolis infatti si ritrova spesso davanti a scenari incredibilmente inaspettati. I concorrenti che si presentano nel programma con la speranza di vincere l’enorme somma in denaro spesso creano delle situazioni particolari se non del tutto imbarazzanti.

Non è di certo la prima volta infatti che accade l’impensabile questa volta però ad abbandonare lo studio non è stato solo ed esclusivamente il presentatore ma bensì tutti coloro che erano presenti nello studio.

Ebbene, la scena in questione tratta però il comportamento di un altro protagonista. A quanto pare infatti lo Iettatore durante le riprese ha perso completamente la testa e si è scagliato contro tutti i presenti ed in particolare contro la concorrente. Nonostante tutto però gli autori hanno ben pensato di mandare in onda la scena in questione senza nessun taglio, integra proprio come è stata ripresa Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo durante la puntata.

Lo Iettatore perde la testa nello studio di Avanti un Altro

Nella scorsa puntata del programma il conduttore pensava di poter condurre normalmente il tutto senza riscontrare alcun problema. Molti sono i volti che si sono presentati per poter gareggiare, altrettanti di loro però hanno dovuto prontamente abbandonare lo studio dopo la loro eliminazione. La situazione appariva nella norma fino a quando sulla seduta dei concorrenti si è messa a sedere una giovane ragazza di nome Simona. Come solito fare, il conduttore ha posto le domande alla ragazza riguardanti i grandi classici della musica internazionale.

Nonostante l’importante dei pezzi suggeriti la ragazza ha sbagliato incredibilmente, al che il conduttore ed il maestro hanno letteralmente abbandonato lo studio. Al loro ritorno però hanno continuato con le domande e, dopo aver azzeccato una risposta la ragazza ha nuovamente sbagliato. La domanda in questione era: Quale band cantava Livin’ On A Prayer?

Ebbene, la risposta per il concorrente e per tutti coloro che assistevano era abbastanza scontata. Simona però, anziché rispondere Bon Jovi ha risposto Deep Purple. Al che il conduttore non ha resistito, ha chiamato a sé il pubblico ed ha abbandonato definitivamente lo studio.

Perfino Luca Laurenti si è allontanato indignato insieme ai collaboratori. Mentre tutti lasciavano lo studio però, lo Iettatore ha deciso di fare la sua entrata con una sedia di plastica in mano. Si è quindi avvicinato a Simona ed ha fatto finta di scaraventarle la sedia addosso.