Principe Harry, brutta crisi con Meghan Markle | Quel dettaglio che li manda nel baratro

Aria di tempesta per il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, i due stanno vivendo dei momenti di tensione per via di quel particolare dettaglio che scatena il caos.

Come ben saprete i due hanno preso le distanze dalla Famiglia Reale da ormai molti anni, la loro lontananza da Palazzo ha scatenato innumerevoli chiacchiericci. Ovviamente, di tutto ciò, la Regina non è affatto felice, poiché quest’ultima tiene particolarmente alla visione che i loro sudditi hanno della famosa casata. Da sempre infatti, il loro Regno si basa su completa fiducia ed incredibile stima da parte di tutta la popolazione. Loro sono tutto ciò che sorregge la Famiglia e per questo infatti la Regina non ama particolarmente far trapelare le varie problematiche private.

Nonostante il dissenso della Sovrana, la giovane coppia di sposini ha deciso comunque di prendere le distanze nel disperato tentativo di ricominciare una nuova vita insieme. Il fratello minore di William infatti temeva che, la purezza e la sincerità della moglie, potessero diventare una debolezza per loro. Il giovane ragazzo ha dovuto affrontare uno dei traumi più crudi, la morte della propria madre. Negli occhi di Meghan infatti, vede la stessa purezza che vedeva negli occhi della madre. Proprio per questo motivo ha deciso di allontanarsi dalla sua stessa famiglia, la quale, a suo dire, non comprendeva a pieno il suo dolore per la grave perdita.

Grave crisi per il Principe Harry e Meghan Markle, la loro storia giungerà al termine?

In questi ultimi giorni sono iniziate a circolare alcune voci di corridoio che vedono come i protagonisti indiscussi proprio i due sposi. Essendo due personaggi di un certo calibro, ovviamente tutti i riflettori sono continuamente puntati contro di loro. A quanto pare la giovane coppia non sta vivendo a pieno la propria quotidianità ed anzi, sarebbero perfino sull’orlo del precipizio. La loro relazione infatti è messa a dura prova per via di un semplice invito.

La coppia è stata invitata al celebre evento di premiazione degli Oscar, il quale si dovrebbe tenere nella notte del 27 marzo del 2022. Entrambi hanno ricevuto l’invito e, contro ogni aspettativa, l’uomo ha deciso prontamente di rigettare la proposta, a differenza della moglie che vorrebbe partecipare a tutti i costi.

Il motivo della contrarietà infatti è la sola presenza del film che narra la storia di Lady Diana, ovvero sua madre. Come ben saprete, sia lui che William, sono pienamente contrari a questo genere di cose. Sono infatti considerate inopportune e del tutto prive di contenuto, oltre che irrispettose nei confronti della morte di Lady Diana. A quanto pare però la moglie non comprende a pieno lo sconforto del Principe.