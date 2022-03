Isola dei Famosi, chi è Jovana Djordjevic: età, altezza, marito, lavoro e vita privata

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine e ora i telespettatori stanno aspettando solamente L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti del reality di Ilary Blasi ci sarà Jovana Djordjevic: conosciamola meglio.

La bellezza di Jovana Djordjevic ha attirato l’attenzione del pubblico, senza dubbio la sua presenza a L’Isola dei Famosi non passerà inosservata. La famosa modella serba è conosciuta al mondo del calcio per la sua storia d’amore con l’ex giocatore di Lazio e Chievo.

Chi è il marito di Jovana Djordjevic?

Classe 1991 nata in Serbia, Jovana Djordjevic, all’anagrafe Jovana Svonja, nota per la sua storia d’amore con l’attaccante del Chievo Verona, Filip Djordjevic. Lei è una ragazza bellissima, infatti, a soli 18 anni, ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale.

Ha lavorato come indossatrice per diversi brand importanti, oggi fa la modella ed è anche un’influencer. E’ sposata dal 2014 e dall’amore con Filip sono nati due figli: Noel (2015) e Leon (2017).

Jovana, durante una lunga intervista rilasciata a Chi ha confessato di volere almeno tre figli. La modella e il calciatore sono una coppia solida, infatti, riguardo alla loro storia d’amore ha rivelato:

“Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.

A breve dovrà lasciare la sua famiglia, per partecipare ad una nuova avventura, infatti, sarà una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi. Riuscirà a sopportare la mancanza dei suoi figli e di suo marito? Lo scopriremo molto presto.

Jovana Djordjevic a L’Isola dei Famosi

La bellezza di Jovana non passa inosservata, sui social ad esempio possiamo vedere i tantissimi scatti che condivide sulla sua quotidianità che ogni volta ottengono migliaia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙹𝚘𝚟𝚊𝚗𝚊 𝙳𝚓𝚘𝚛𝚍𝚓𝚎𝚟𝚒𝚌 (@callmelolita)

Sicuramente a L’Isola dei Famosi ne vedremo delle belle con lei. In questa nuova edizione nel cast ci saranno dei concorrenti che gareggeranno da soli e altri in coppia. Il reality di Ilary Blasi tornerà su Canale 5 lunedì 21 marzo, in prima serata, con un doppio appuntamento settimanale e terminerà il 7 giugno.

Non vediamo l’ora di vedere la bellissima Jovana alle prese in questa sua nuova avventura. Non escludiamo la possibilità di vedere suo marito in collegamento dallo studio per supportarla.