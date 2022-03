Forum, l’indimenticabile Gianfranco ha fatto una bruttissima fine | Non se lo meritava

By

Forum, ricordate l’opinionista Gianfranco? Il volto storico della trasmissione ha fatto davvero una brutta fine. Ecco che cosa ne è stato di lui.

Gianfranco Maffuccio ha tenuto compagnia ai telespettatori del noto programma Mediaset per tanti anni, poi all’improvviso, la triste notizia. Ecco che cosa è successo allo storico opinionista di Forum.

Che fine ha fatto Gianfranco Maffuccio, volto di Forum

Forum è il programma Mediaset che ha visto la sua prima messa in onda nel lontano 1985. Il format, che si presentava alla fine degli anni 80 come innovativo, ancora tutt’oggi mostra un processo giudiziario con attori e giudici, ricostruendo storie vere con sentenze che sono state pronunciate dallo Stato italiano.

Nel corso degli anni, tantissime sono state le presentatrici che si sono succedute alla conduzione di questo programma. Come dimenticare per esempio Catherine Spaak, Paola Perego, Rita Dalla Chiesa e Barbara Palombelli che ancora tutt’oggi ne detiene il timone.

La trasmissione è sempre piaciuta agli spettatori che spesso si sono lasciati appassionare e travolgere dalle vicende raccontate in aula. Il programma si è sempre caratterizzato anche per la presenza di bravissimi opinionisti. Ricordate per esempio Gianfranco Maffuccio? Purtroppo ha fatto una terribile fine.

Che cosa è successo al volto storico di Forum

Chi non ricorda di Gianfranco Maffuccio? L’uomo che per tanti anni ha tenuto compagnia ai telespettatori di Forum come volto del pubblico e amatissimo opinionista, purtroppo ha fatto una brutta fine.

Maffuccio è venuto a mancare a causa di una brutta malattia. La sua scomparsa risale a qualche anno fa, al 2019 e ad annunciarla fu al tempo proprio Barbara Palombelli che attraverso un post condiviso sul suo profilo Facebook aveva scritto:

“Gian franco Maffuccio, il ruvido Franco che abbiamo amato e che ci ha fatto sempre ridere e qualche volta anche arrabbiare, ci ha lasciato. Zitto zitto, lasciando un bellissimo saluto nella sua pagina qui su Facebook. Abbracciamo forte sua moglie e i suoi figli. Forum non ti dimenticherà”.

Gianfranco, dal carattere a volte burbero ma dal cuore buono, ha lasciato un segno positivo nella vita di quanti lo hanno conosciuto. Poco prima di morire aveva scritto sul suo profilo Facebook un ultimo messaggio, quello di commiato.

L’uomo ha rappresentato per tanti anni il volto di Forum. Con le sue discussioni appassionate e accorate, ha raccontato, a suo modo, la sua vita e i suoi punti di vista. La sua perdita è stata dolorosa per tutti. La terribile malattia che l’ha strappato prematuramente alla vita terrena non gli ha risparmiato dolori e lacrime.