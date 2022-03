Basta con la cipolla, usa quest’altro ortaggio: addio glicemia e protegge il cuore

By

Gli ortaggi sono un toccasana per la glicemia perché apportano tante fibre, che hanno la funzione di trattenere il rilascio di zuccheri nel sangue. In tal modo, la curva glicemica cresce di poco e in modo prolungato.

Tra i vari ortaggi, la più nota per gli effetti benefici contro la glicemia è la cipolla ma vogliamo parlarti di un altro ortaggio altrettanto efficace. A dire il vero, è quello con la maggior quantità di fibra (5-8 gr in 100 gr di prodotto), l’ideale per la glicemia.

Scopri di quale ortaggio stiamo parlando.

Basta cipolla: prova questo ortaggio contro la glicemia

I carciofi, dall’elevato potere antiossidante, sono particolarmente consigliati ai pazienti diabetici. Sono in grado di modulare i picchi glicemici grazie alla fibra in essi contenuta. Con quale meccanismo ci riescono?

Il carciofo contiene un polisaccaride, l’inulina, che metabolizzato nell’organismo favorisce la produzione di fruttosio anziché glucosio: in tal modo, contribuisce a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

L’inulina, una volta arrivata nell’intestino senza essere digerita, favorisce la prolificazione di batteri buoni della flora intestinale, alleati della salute.

Carciofi: riducono la glicemia e non solo

Grazie all’azione dell’inulina, i carciofi apportano effetti benefici sulla salute: il contrasto del diabete e la riduzione di attacchi cardiaci.

Non solo: contribuiscono a ridurre il colesterolo contenuto negli alimenti. Non a caso l’inulina viene consigliata a chi soffre di elevati livelli di colesterolo e di trigliceridi.

Altri benefici apportati dai carciofi sono i seguenti:

Stimolano la sensazione di sazietà perché contengono molta acqua e fibra solubile;

Aiutano nella digestione dei grassi e nello svuotamento della cistifellea perché favoriscono la produzione di bile nel fegato;

Incrementano la termogenesi accelerando il metabolismo e favorendo la digestione;

Sono diuretici, aiutano ad eliminare liquidi in eccesso;

Abbassano la pressione;

Contribuiscono alla salute dei reni;

Essendo ricchi di antiossidanti, riducono il rischio di infarti e ictus.

Altri ortaggi che riducono la glicemia

Seppure il carciofo sia l’ortaggio più efficace per combattere la glicemia, segnaliamo altri ortaggi e verdure che possono aiutare in questo senso: