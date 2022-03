Vladimir Luxuria, com’era prima della transizione? Le donne gli correvano dietro | FOTO

By

Vladimir Luxuria oggi è un’icona dello spettacolo e anche della politica italiana. Prima di raggiungere il successo, era un semplice adolescente imprigionato in un corpo che non gli apparteneva. Ma l’avete mai vista prima dell’intervento? La foto ha fatto il giro del web: l’incredibile cambiamento.

Vladimir Luxuria, il cambiamento

Vladimir Luxuria, uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Siamo abituati a vederla nelle trasmissioni televisive più importanti, ad esprimere il suo pensiero che il pubblico ascolta sempre con attenzione.

Lei è stata numerose volte al centro di diversi scontri, infatti, nel corso della sua carriera nel piccolo schermo abbiamo imparato a conoscerla. Il suo carattere forte è uscito fuori soprattutto durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. In molti ricorderanno ancora la storica litigata con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Ma prima di diventare un personaggio pubblico e parlamentare della Repubblica, la sua vita era completamente diversa. Vladimir, infatti, quando era ancora un uomo ha sofferto molto. Oggi può guardarsi indietro senza rimpianti, ma non è stato comunque facile. L’avete mai vista da giovane? Era un bellissimo ragazzo.

Vladimir Luxuria, com’era da giovane? Il prima | FOTO

Wladimiro Guadagno, era questo il suo nome prima di diventare donna. Grazie ad alcune foto del suo passato che ha pubblicato proprio lei sui suoi profili social, possiamo vedere com’era da adolescente.

Dalle immagini, notiamo che Vladimir era un ragazzo semplice, dai capelli mori, occhi castani e un fisico slanciato. Ma come ha sempre raccontato, da giovane non era felice perché non sentiva di appartenere ad un corpo maschile.

Proprio per questo, decise di dare una svolta alla sua vita, assumendo estrogeni, facendo qualche iniezione di acido ialuronico sul viso e una mastoplastica additiva per il seno. Da lì ebbe inizio il suo cambiamento.

Luxuria, però, non ha mai completato la sua trasformazione fisica, perché ha avuto paura, essendo un’operazione dolorosa. Oggi si guarda allo specchio e si sente finalmente se stessa. E’ una donna sicura e forte, per lei non c’è cosa più bella di aver raggiunto la pace con il suo corpo.