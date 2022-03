Vi ricordate dell’esplosiva Aida Nizar? Nota giornalista spagnola ed ex concorrente del Grande Fratello Italia. Non tutti sanno che la donna è stata arrestata, il reato che ha commesso ha sconvolto tutti: ecco cosa è successo.

L’esplosività di Aida Nizar ha conquistato il pubblico italiano. Al Grande Fratello, infatti, è stata spesso al centro delle discussioni. Sicuramente non passa inosservata, recentemente, la nota giornalista è stata arrestata in Spagna. Ma sapete cosa è successo? Da non credere: scopriamo di più.

Aida Nizar è stata arrestata: lo sconcertante motivo

Aida Nizar, non finisce mai di stupirci, infatti, con lei i colpi di scena non mancano. Sicuramente ricorderete quando fece il bagno nella storica fontana di Trevi a Roma. In quell’occasione fu punita con una multa, ma diverso tempo fa è stata arrestata per un fatto molto più grave.

Stando a quanto ha riportato il quotidiano spagnolo Jaleos, la nota giornalista avrebbe aggredito il compagno Fernando, cacciandolo fuori dalla sua abitazione. L’uomo, preso dalla rabbia, avrebbe chiamato la polizia, perché secondo le sue parole, Aida gli avrebbe puntato anche un coltello, minacciandolo ferocemente. Un episodio grave che ha scosso i fan spagnoli e italiani.

Quando sono arrivate le forze dell’ordine, hanno immediatamente arrestato la Nizar e l’hanno portata alla centrale di polizia del quartiere di Hortaleza a Madrid. Ma è stato davvero così? Scopriamolo insieme.

Successivamente è stata rilasciata, ma non sappiamo il motivo per cui avrebbe reagito così, anche se dopo la diffusione di questa notizia, Aida ha subito smentito attraverso un post su Instagram e anche in diretta a Live – Non è la d’Urso.

Aida Nizar dopo il Grande Fratello: che fine ha fatto? La verità

Nella quindicesima edizione del Grande Fratello, Aiza Nizar si è distinta per il suo carattere particolarmente eccentrico. Senza dubbio, la sua presenza nella casa più spiata d’Italia, ha scatenato diverse polemiche e anche tensioni con i concorrenti.

Dopo la partecipazione al reality di Canale 5, la nota giornalista spagnola l’abbiamo vista nei diversi salotti di Barbara D’Urso su Canale 5. Sui social network è molto seguita e amata, infatti, ha quasi 300 mila follower su Instagram.

Grazie al suo famoso motto “Adorate la vostra vita”, si è fatta apprezzare tantissimo dal pubblico italiano. Inoltre dalle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, possiamo notare quanto non sia affatto cambiata, infatti, è rimasta una donna davvero bellissima e carismatica, proprio come l’abbiamo conosciuta.