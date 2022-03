Come sbrinare il freezer senza spegnerlo | Il trucchetto della nonna

Prima di procedere su come sbrinare il freezer, è meglio preparare e organizzare in anticipo questo compito per renderlo il più semplice possibile.

Si deve sempre pulire il frigorifero, per non permettere che germi riescano a trovare una confortevole collocazione al suo interno, rischiando di contaminare il nostro cibo.

Come sbrinare il freezer senza spegnerlo

Svuotare il congelatore

Svuotare o ridurre il contenuto del congelatore giorni prima dello sbrinamento renderà il compito molto più semplice. Inoltre, può essere utilizzato per cuocere quei cibi che sono stati congelati per molto tempo e che non hai utilizzato fino ad ora.

Il cibo conservato nel congelatore può essere spostato in un sacchetto avvolto nel ghiaccio o nel ghiaccio secco. Poiché è un processo rapido, questi alimenti possono anche essere conservati nei cassetti del frigorifero per mantenere il loro stato.