UeD, pochi conoscono la malattia combattuta da Gemma: per questo oggi è così fragile

Gemma ha raccontato ai fan dei retroscena relativi alla sua vita prima della televisione. Un background che l’ha resa com’è ora.

Recentemente è stato il compleanno della defunta mamma di Gemma e ha voluto ricordarla con un post su Instagram.

La malattia di Gemma Galgani

Prima di diventare famosa, Gemma Galgani era una donna qualunque, con un lavoro e una famiglia. Oggi è sicuramente, la dama più importante (e sicuramente la più longeva) di Uomini e Donne. Nonostante la sua lunga permanenza nel parterre del dating show più seguito della tv, infatti, Gemma non ha ancora trovato l’amore. Per la gioia di Tina Cipollari che non smette di tormentarla con le sue critiche.

La dama torinese appare come una donna dolce, sincera ma anche molto fragile. Una fragilità che è figlia di un retaggio delle vicissitudini che Gemma ha dovuto affrontare nella sua vita. Il momento più difficile nella vita della dama è stato legato alla perdita della sua amata mamma a causa di un cancro aggressivo. La sua perdita, infatti, non è stata affatto semplice da metabolizzare per Gemma. Talmente tanto difficile che l’ha portata ad ammalarsi di depressione.

Il trasferimento in Africa

Piuttosto che sottoporsi a controlli medici e ad assumere medicinali, per sconfiggere la depressione, la dama decise di andar via da Torino per partire alla volta dell’Africa. La dama ha rivelato che, benché fosse scappata, la depressione non l’aveva abbandonata. Soltanto dopo qualche tempo, decise di rientrare in Italia e al suo lavoro in teatro.

Al suo ritorno in patria, si sottopose alla micro psicoanalisi, senza includere l’uso di farmaci. Grazie alle sedute intensive e concentrate, Gemma riuscì a raggiungere l’obiettivo. Le sedute furono tre al giorno per sei mesi. Ora Gemma sta bene ma non ha dimenticato l’amata mamma.

Il 26 febbraio scorso, infatti, la dama ha pubblicato sul suo Instagram una foto della madre in bianco e nero. In quella data, infatti, sarebbe stato il compleanno della genitrice, un giorno prima di quello del padre. Il dolore per la sua perdita è ancora vivido ma grazie alla forza ereditata proprio dalla mamma ce l’ha fatta a superare la depressione.

Vedremo se la diva di Uomini e Donne riuscirà, con la sua forza e la sua dolcezza anche a conquistare finalmente il cuore di un uomo.