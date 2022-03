Roma, getta alcol addosso alla compagna e le dà fuoco: “Quando esco dal carcere, finisco il lavoro”

By

L’uomo, un 46enne di origini capoverdiane, ha aggredito la compagna sotto casa. È stato arrestato per tentato omicidio.

La donna è riuscita a chiedere aiuto e i vicini di casa hanno allertato i soccorsi. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, centro specializzato per le grandi ustioni. Nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a vari interventi chirurgici per tentare di ridurre gli effetti che la devastante aggressione ha lasciato sul suo volto.

Un’aggressione terribile, di cui è rimasta vittima una 42enne di origini capoverdiane, la notte di venerdì scorso, quando il compagno le ha dato fuoco dopo una lite violentissima.

Stando alle prime testimonianze, sembra che il suo compagno, 46 anni, anche lui di origini capoverdiane, abbia afferrato la donna per i capelli e l’abbia cosparsa di alcool.

Poi, con un accendino ha finito il “lavoro” e le ha dato fuoco. Mentre la sua compagna cercava di liberarsi dalle fiamme che la avvolgevano, lui è rimasta a guardarla.

Le urla della donna hanno attirato alcuni vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sono stati proprio i vicini a spegnere per primi le fiamme che hanno colpito la donna. A raccontarlo, alle telecamere di Pomeriggio 5, è stata una testimone della terribile aggressione.

“Ho sentito gridare, avevo paura perché era notte, poi ho visto questa ragazza gridare. Nel frattempo la signora che abita al piano superiore al mio aveva chiamato l’ambulanza e i Carabinieri. Quando è arrivato il 118, l’infermiera le diceva: amore stai tranquillo, sei bellissima”

ha raccontato la donna.

Le condizioni della donna

Il 46enne si è poi allontanato dal luogo dell’aggressione, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine.

L’uomo è stato poi arrestato e condotto in carcere con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La donna ha riportato gravi ustioni al volto e a un braccio ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San’Eugenio di Roma.

Al momento non sarebbe più in pericolo di vita, ma nei prossimi mesi dovrà essere sottoposta a vari interventi chirurgici per tentare di ridurre gli effetti che la devastante aggressione ha lasciato sul suo volto.