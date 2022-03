Maria De Filippi, non l’ha mai fatto in 27 anni di storia con Maurizio | Assurdo

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. I fan sono sempre più curiosi di scoprire cosa accade nel suo privato con Maurizio Costanzo. Un retroscena, in particolare, vi potrebbe sconvolgere: da non credere.

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana, una straordinaria presentatrice che ha condotto tantissimi programmi di successo. Per anni è stata al centro dell’attenzione per la sua storia con Maurizio Costanzo, ma lo sapete che in 27 anni con lui non ha mai fatto una cosa in particolare? Scopriamo di più.

Maria De Filippi non l’ha mai fatto con Maurizio Costanzo: tutti i dettagli

Maria De Filippi, è la conduttrice più amata della televisione italiana. Da anni ci tiene compagnia attraverso il piccolo schermo. Lei è la regina di Canale 5, perché ogni volta le sue trasmissioni registrano degli ascolti da capogiro.

Oltre ad essere una presentatrice è anche un’imprenditrice, infatti, è la proprietaria della casa di produzione Fascino che realizza numerosi show per i canali Mediaset, per i quali lei e suo marito lavorano.

Maria è anche una moglie da ben 27 anni. Al suo fianco c’è sempre stato Maurizio Costanzo, la loro storia d’amore è sempre stata molto discussa, a causa della notevole differenza d’età.

I due sono una delle coppie più longeve della televisione italiana, ma ancora oggi, i fan della De Filippi e di Costanzo non conoscono proprio tutto della loro vita privata. Un retroscena, in particolare, non è noto al pubblico. Volete sapere di cosa si tratta? Rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: il retroscena sconcertante

Maria De Filippi, una donna talentuosissima, ma come ogni essere umano ha anche dei “difetti”. In passato, rilasciò un’intervista dove svelò un retroscena assurdo sulla relazione con Maurizio Costanzo:

“Io sono un disastro, non so cucinare. Mia madre non sa cucinare, per cui la mia famiglia ha sempre mangiato sempre quello che passava il convento. Se Maurizio mangiasse quello che cucino io sarebbe fini forme.”

In 27 anni di matrimonio, Maria De Filippi non ha mai cucinato per Maurizio Costanzo. Anche la sua amica Sabrina Ferilli, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato le dichiarazioni della conduttrice, affermando che Queen Mary non sa nemmeno fare un uovo alla coque, ma ha comunque altri importanti pregi.