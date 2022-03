Tra le vittime del drammatico incidente avvenuto in Texas, anche il 13enne che era alla guida dell’auto e l’uomo che viaggiava con lui.

Il furgone con cui si sono scontrati trasportava 8 giovani sportivi e il loro allenatore, mentre rientravano da un torneo di golf a Midland.

Drammatico schianto in Texas

Si è messo alla guida di un pick-up a soli 13 anni e ha causato un incidente mortale, costato la vita a 9 persone.

È il bilancio del drammatico schianto avvenuto lo scorso martedì sera in Texas, lungo un’autostrada.

Il 13enne era alla guida del pick-up, mentre accanto a lui viaggiava un uomo di 38 anni,

Henrich Siemens, di Seminole, Texas.

La violenta collisione è avvenuta con un furgone, su cui viaggiavano otto giovanissimi giocatori di golf dell’Università del Southwest e il loro allenatore, come ha fatto sapere il funzionario del National Transportation Safety Board.

Dalle prime informazioni, sembra che la gomma anteriore sinistra del pick-up fosse una ruota di scorta che si è guastata, finendo per far spostare il veicolo, fino a farlo scontrare con il furgone proveniente in direzione opposta.

Per le nove vittime non c’è stato nulla da fare. Due studenti sono invece riusciti a salvarsi e sono tuttora ricoverati in ospedale, presso l’University Medical Center di Lubbock, in Texas.

Sembra che entrambi i veicoli viaggiassero a 75 chilometri orari, come previsto dal limite in quel tratto di strada.

Le regole per la patente

Il 13enne che si è messo alla guida non avrebbe potuto farlo.

Come riferisce Tgcom24, infatti, in Texas, un minorenne può iniziare parte teorica di un corso di formazione per conducenti a 14 anni, ma deve avere almeno 15 anni per iniziare a guidare, sempre alla presenza di un istruttore o un adulto patentato accanto.

“E’ stata chiaramente una collisione frontale ad alta velocità tra due veicoli pesanti”

ha detto il vicepresidente dell’NTSB, Bruce Landsberg, ai giornalisti.

Secondo le stime, ogni due giorni muore l’equivalente di persone che perderebbe la vita se un Boeing 737 si schiantasse.

“È tempo che iniziamo a fare qualcosa al riguardo”

ha detto Landsberg.

I sei studenti che hanno perso la vita nell’incidente stavano tornando al loro campus di Hobbs, nel New Mexico, da un torneo di golf a Midland, in Texas.

Gli altri due giorni del torneo, ospitato dal Midland College, sono stati cancellati in segno di lutto per la grave perdita.