Sara Affi Fella, la ricordate a UeD? Oggi è ricchissima: si è sposata proprio con lui

Molti la ricorderanno per la sua partecipazione a UeD altri per Temptation Island, una cosa è certa: oggi Sara Affi Fella è ricchissima, madre e moglie. Scopri di più.

Era il 2018 quando Sara Affi Fella, seduta sul trono di UeD, venne travolta da uno scandalo.

Chi è Sara Affi Fella

Classe 1994, Sara Affi Fella è finita nel mondo del piccolo schermo a seguito della sua partecipazione, nel 2017 al reality Temptation Island. Volò in Sardegna dai tentatori insieme al ragazzo con cui faceva coppia all’epoca ovvero Nicola Panico. Quest’ultimo si avvicinò parecchio ad una tentatrice, mettendo il loro sentimento a dura prova. Nonostante questo, Sara Affi Fella decise di dargli una seconda chance.

Nel 2018, quando sembravano essersi definitivamente lasciati, Sara Affi Fella partecipò a Uomini e Donne come tronista. In quell’occasione, però, si scatenò su di lei una bufera. Già Tina e Gianni notarono che la tronista, per la sua età, era davvero molto fredda e frenata. Sara si giustificò dicendo che, sentimentalmente e di carattere, era una persona molto riservata e temeva le reazioni di suo padre.

Si scoprì, quando la stagione del dating show era in corso, che lei e Nicola avevano ancora una relazione. Il motivo della partecipazione di Sara a UeD era semplicemente ottenere visibilità. A causa di questo inganno, Sara che all’epoca lavorava anche come modella ed influencer, perse diversi ingaggi e fu costretta a sparire dai social per un po’.

Con chi è sposata

Successivamente, ha ripreso la sua carriera di modella e web influencer. Al momento dello scandalo a UeD perse moltissimo seguito. Poi, ha trovato l’amore della sua vita: Francesco Fedato, calciatore di Serie C per l’AC Gozzano. Era il 2019. Nel 2020 è nato il suo primo figlio Tommaso, avuto proprio dal calciatore.

Proprio attraverso i social, lei stessa ha raccontato di non aver avuto una gravidanza facile. Per questo, aveva deciso di tornare nella sua città natale per avere vicino la madre che potesse aiutarla.

Poche settimane dopo il parto, la modella non ha esitato a mostrare i segni che la gravidanza aveva lasciato sul suo corpo. Nonostante qualche smagliatura e la pancia molle, però, ha dichiarato di sentirsi più bella che mai, anche perché poteva stringere a se suo figlio. Oggi, oltre che madre ed influencer, ha raggiunto il suo sogno di diventare modella: è testimonial di alcuni brand e case di moda.