Carlo La Duca, 38 anni, sparì il 31 gennaio 2019 da Termini Imerese, provincia di Palermo. L’imprenditore e la moglie si stavano separando, ma la relazione della donna con il migliore amico della vittima sarebbe iniziata quando i due coniugi stavano ancora insieme.

Pietro Ferrara e Luana Cammalleri sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Era il 31 gennaio del 2019 quando Carlo Domenico La Duca, imprenditore 38enne di Termini Imerese, sparì nel nulla.

Quella mattina il 38enne si era allontanato da casa della madre con la sua auto, una Golf “GT” grigia targata “CR120NL”, che il giorno seguente alla scomparsa venne ritrovata in via Salvatore Minutilla a Palermo, a 12 chilometri dalla sua abitazione.

Intorno alle 11 i familiari avevano provato a contattarlo, ma di La Duca, da allora, nessuna traccia sarebbe più emersa.

Il 38enne non è mai stato ritrovato, Diversi gli appelli rivolti a Chi l’ha visto? anche da parte della moglie, Luana Cammalleri, da cui Carlo la Duca si stava separando.

L’uomo, che aveva due figli, era tornato a vivere a casa della madre, nello stesso casolare abitato al secondo piano dalla moglie e dai figli.

Dopo 3 anni di indagini, intercettazioni, perquisizioni e controlli, è arrivata la svolta nel caso della scomparsa di Carlo La Duca.

Secondo gli inquirenti la moglie e il migliore amico dell’uomo, Pietro Ferrara, avrebbero architettato insieme l’omicidio del 38enne.

I due avevano una relazione clandestina che andava avanti da diversi anni e di cui nessuno sembra aver mai avuto notizia.

Il rapporto clandestino tra i due sarebbe emerso durante le intercettazioni dei carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

Luana Cammalleri e Pietro Ferrara avevano lanciato anche un appello a Chi l’ha visto?, per chiedere a La Duca di tornare a casa.

