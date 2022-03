“La Celentano è sposata” Avete visto l’ex Angelo Trementozzi? Preparatevi, è ricco e stupendo

By

Avete mai avuto l’onore di conoscere o semplicemente vedere l’ex marito della famigerata maestra Alessandra Celentano? Angelo Trementozzi è davvero ricco e affascinante!

Lei è una donna di successo che vanta innumerevoli anni di carriera come ballerina professionista ed ovviamente maestra e coreografa. Da tutti conosciuta soprattutto grazie alla sua presenza all’interno del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Amici, dove ricopre il ruolo di professoressa dei giovani allievi che si presentano nello studio per intraprendere un percorso di crescita personale e professionale. I suoi metodi non vengono ben compresi da tutti i telespettatori e da tutti coloro che siedono al suo fianco.

Di fatto sono innumerevoli gli scontri che la vedono come protagonista indiscussa proprio contro i suoi stessi colleghi. A differenza di molti altri la donna predilige le maniere forti e crude così da poter rendere l’idea di cosa realmente aspetta nel mondo della danza ai giovani talenti che si stanno affacciando a questo mondo tanto spettacolare quanto difficoltoso.

I suoi modi bruschi oltretutto hanno fatto sì che tutti si facessero una determinata opinione sul suo conto. In numerosi infatti pensano che lei sia una donna tutta d’un pezzo e che di certo non si emozioni davanti alle cosiddette “smancerie da ragazzi”.

Avete visto l’ex di Alessandra Celentano, Angelo Trementozzi?

Nonostante questo suo lato severo sia incredibilmente pronunciato e caratterizzi notevolmente il suo atteggiamento, in realtà la donna ha ovviamente un lato docile e comprensivo. Quest’ultimo però difficilmente fuoriesce, solo ed esclusivamente chi è davvero importante per lei ha l’onore di conoscere anche questa sfumatura del suo carattere. Uno dei fortunati è stato proprio Angelo, il quale ha perfino portato la donna al matrimonio facendola innamorare perdutamente di lui. Angelo non è un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo, si occupa infatti di tutt’altro.

Laureato in Business and Economic presso l’università di Roma, prosegue il suo cammino creandosi una carriera di successo diventando un docente. I due si conobbero molti anni fa e lui perse completamente la testa per lei tanto che nel 2007 convolarono a nozze pronunciato quel fatidico si. A quanto pare però la loro relazione, nonostante l’indissolubile legame che li unisce, decidono di separarsi nel 2012.

Nonostante l’allontanamento però i due mantengono comunque ottimi rapporti tanto che la maestra ha confessato più volte di stimare tuttora l’uomo e di provare del bene nei suoi confronti. Oggi la maestra si considera fortunata per aver incontrato Angelo.