Amici, Serena irriconoscibile: drastico dimagrimento | Sfinatissima gambe e ventre

La ballerina di Amici 21, Serena Carella, durante il suo percorso ha ricevuto tantissime critiche sul suo fisico, soprattutto da parte della maestra Alessandra Celentano. In questi ultimi mesi è molto dimagrita, un cambiamento incredibile.

Serena Carella, una delle ballerine di danza moderna, scelta da Raimondo Todaro. Lei è stata protagonista più volte di diversi scontri con Alessandra Celentano. La maestra di Amici di Maria De Filippi, l’ha sempre criticata per dei chili di troppo. Oggi l’allieva la vediamo completamente cambiata: vediamola.

Amici 21, Serena Carella: la polemica sul bodyshaming

Manca davvero poco al serale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi e sono stati ammessi ben 18 allievi, tra cui Serena Carella. La ballerina nata nel 2002 a Cerignola, in provincia di Foggia, è entrata nel cuore del pubblico del talent.

Non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche perché il suo non è stato un percorso facile. Ad Amici ha affrontato tantissime sfide, una di queste sono state le numerose critiche sul suo fisico di Alessandra Celentano:

“Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa e tanto. Io parlo di danza e tu sei tanta. Sei grossa e muscolosa”. “

Le parole dell’insegnante non sono passate inosservate al pubblico di Amici 21, infatti, sul web non sono mancate le polemiche. La maestra del talent di Canale 5, ha sempre definito il corpo della giovane allieva troppo abbondante e non adatto a quello di una ballerina.

A difendere Serena c’è sempre stato Raimondo Todaro, che l’ha puntualmente spronata a dimostrare a tutti il suo talento. Allo stesso tempo, la ballerina foggiana non solo ha convinto tutti delle sue doti, ma è anche dimagrita tantissimo: un cambiamento formidabile.

Amici 21, il drastico cambiamento di Serena Carella

In questi ultimi mesi, Serena ha saputo far emozionare il pubblico con le sue coreografie. Dopo tanti sacrifici e critiche, la ballerina non solo è riuscita a conquistare un posto al serale ma è dimagrita tantissimo.

Lei è sempre stata bellissima, ma questo clamoroso cambiamento l’ha resa ancora più raggiante. I telespettatori a casa non hanno potuto non notare l’incredibile perdita di peso. Le gambe sono molto più slanciate e il ventre pure, sul web in tantissimi hanno speso delle bellissime parole nei suoi confronti.