Uova sode ma con la crosta di Benedetta Rossi | Come farle perfette

Le uova sode rientrano tra le ricette di facile esecuzione, la versione in crosta di Benedetta Rossi renderà questa ricetta sfiziosa e accattivante.

Le uova in crosta di sfoglia possono diventare in brevissimo tempo un antipasto facile e gustosissimo.

Uova sode, con la crosta

La food influencer più famosa del web, Benedetta Rossi, ha anche i suoi followers che la adorano in quanto propone sempre ricette sfiziose, come questa delle uova sode ma in crosta, che potrebbero essere servite come un perfetto antipasto per il pranzo di Pasqua.

Un contorno croccane, che racchiude il cuore morbido dell’uovo sodo, avvolto dalla provola e dallo speck, in una esaltazione di sapori. Questa popolare food blogger si divide tra le sue tante attività, una delle quali è un famoso agriturismo avviato negli anni novanta nelle Marche, in una splendida location immersa nel verde tra il mare e la montagna.

Ingredienti per 4 persone

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

4 uova

speck

provola

1 tuorlo

1 cucchiaino di latte

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle uova sode in crosta mettendo sul fuoco una pentola con dell’acqua, quando questa inizierà a bollire, delicatamente metteremo le uova e le lasceremo bollire per 8 minuti per farle sode.

Una volta passati gli otto minuti le mettiamo a raffreddare nell’acqua fredda. In questo modo sarà più facile sgusciarle per metterle infine da parte in una terrina.

Ora siamo pronti per preparare la crosta srotolando la pasta sfoglia, dalla quale si dovranno ricavare, tagliandola 4 rettangoli delle stesse dimensioni.

Nella parte centrale di ogni rettangolo posizioniamo una bella

fetta di speck oppure a piacere il salame ungherese, oltre che una fetta di formaggio del tipo che preferite sopra lo speck. Una larga fettina di provola andrà benissimo. Ora al di sopra della fetta di formaggio vanno posizionate le uova intere.

Quindi avvolgiamo arrotolando la pasta e chiudiamo le estremità eseguendo una leggera pressione con le dita, come a voler dare la forma di una caramella.

Su di una teglia, che avremo rivestito con della carta forno, mettiamo le ‘caramelle’ appena ottenute ossia le uova in crosta. In una terrina rompiamo e sbattiamo un uovo con un po’ di latte, che servirà per spennellare le uova sode avvolte nell’impasto della sfoglia.

Riscaldiamo il forno ventilato e portiamolo a 180° per cuocere le uova sode in crosta per circa 20-25 minuti. Se invece il vostro forno è statico va posizionato a 190° ma sempre per la stessa durata di tempo.