“Sgancia una marea di soldi per Armando” Maria, dopo anni viene fuori la verità davanti a tutti

Scandalo a Uomini e Donne. Maria smascherata dopo anni davanti a tutti. Ecco quanto sgancia per avere in trasmissione Armando Incarnato.

Maria De Filippi paga fior di quattrini per avere in trasmissione Armando Incarnato? Finalmente spunta la verità dopo 5 anni dal suo arrivo.

Armando Incarnato, quanto viene pagato il cavaliere di UeD

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne vi è senza dubbio Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo è arrivato alla corte di Maria De Filippi ben 5 anni fa per trovare la donna della sua vita.

Nonostante abbia avuto diverse frequentazioni con tantissime donne meravigliose, ancora non è riuscito a trovare la sua dolce metà. Sempre critico, pungente, con la risposta pronta, è spesso criticato dagli opinionisti ma anche dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

I telespettatori che seguono con entusiasmo la trasmissione mariana, si sono sempre chiesti se i partecipanti al salotto dei sentimenti percepiscano un compenso o semplicemente un gettone di presenza.

Sapete quanto guadagna Armando Incarnato per la sua partecipazione a UeD? Viene fuori la verità. Maria De Filippi è stata smascherata davanti a tutti dopo anni.

Maria De Filippi smascherata pubblicamente

Uomini e Donne non smette di sorprendere. Ieri è andata in onda un’altra puntata scoppiettante che ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori e il pubblico in studio.

Abbiamo assistito ad un confronto tra una dama e un cavaliere che ha lasciato tutti senza parole e durante il quale è venuta fuori una verità su Armando Incarnato che è stata tenuta nascosta per tanti anni.

Si mormora che i partecipanti di Uomini e Donne ricevano un compenso per la loro partecipazione alla trasmissione e si dice che tra i protagonisti del trono più amato di Canale 5 ce n’è uno in particolare che guadagna più degli altri: si tratta di Armando Incarnato.

Ma andiamo con ordine. Ieri, a centro studio, sono arrivati Sergio e Daniela. La dama ha deciso di interrompere la frequentazione con la new entry perché insistentemente il cavaliere ha chiesto quanti soldi prendesse per stare seduta in trasmissione:

“Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della risposta. Mi hai poi detto: “Non mi dire che Armando non prende nulla”.

È a questo punto che Incarnato decide di intervenire dichiarando che l’unica risposta che potrà avere da lui è quanti soldi ha speso in questi cinque anni per corteggiare le donne con le quali ha intavolato una frequentazione.

La domanda di Sergio non trova ancora una risposta. Da quanto si è potuto apprendere, i protagonisti del trono over non percepiscono alcun compenso ma non c’è una sicurezza a riguardo.

Circola voce, tra i corridoi del gossip, che alcuni dei protagonisti del trono over come Gemma e Armando, siano profumatamente pagati per la loro presenza in trasmissione. Soprattutto, si crede che Maria sborsi cifre assurde per il cavaliere partenopeo quantificabili in 2000 euro a puntata.

Ancora non è confermato, (gli importi non sono noti) ma quello che si vocifera ormai da tempo sembra essere realtà.