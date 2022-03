By

La tragedia, costata la vita a Massimo De Gennaro, 57 anni, si è registrata ieri mattina al passaggio a livello di Santa Maria Capua Vetere, Caserta.

Nonostante i soccorsi, per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Il macchinista alla guida del convoglio ha tentato di frenare, ma non è stato possibile evitare l’impatto con la vittima.

Tragedia a Santa Maria Capua Vetere: 57enne muore investito dal treno

Una tragedia terribile quella che ha colpito la comunità di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Ieri mattina, 16 marzo, il 57enne Massimo De Gennaro ha perso la vita, travolto da un treno. L’uomo, che lavorava come assistente scolastico presso l’Istituto Righi-Nervi di Santa Maria Capua Vetere, si stava recando a lavoro, quando un convoglio ferroviario lo ha ucciso.

Massimo De Gennaro era in sella alla sua bicicletta. Nonostante le sbarre abbassate, ha cercato di attraversare i binari, ma quella leggerezza gli è costata la vita.

Il treno della linea Napoli-Roma, via Cassino, lo ha praticamente ucciso sul colpo. Il macchinista si è accorto di quell’uomo sui binari, ha lanciato l’allarme, ha cercato di frenare, ma è stato impossibile evitare l’impatto.

Inizialmente si è reso difficile il riconoscimento della vittima, che non aveva con sé nessun documento. Quando la notizia del suo decesso ha raggiunto la scuola, tra studenti e docenti c’è stato profondo sconcerto.

Tutti conoscevano Massimo De Gennaro, una persona molto riservata, ma sempre disponibile, con alunni e professori.

Fissato l’esame autoptico

Come riferisce Edizionecaserta, è stato fissato per i prossimi giorni l’esame autoptico sul corpo della vittima, anche se non sembrano esserci dubbi sulla tragica dinamica dell’incidente.

Massimo De Gennaro era originario di Santa Maria Capua Vetere, lì viveva e lavorava e lì ha trovato la morte.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia che in queste ore si sono registrati sui social.

“Addio Massimo. Mi sembra di vederti seduto dietro a quel computer nel laboratorio, quasi nascosto, a seguire anche tu la lezione, mentre scorrevano le immagini dei lavori dei ragazzi. Appena qualche giorno fa. Che dolore per noi tutti”

si legge in uno dei tanti post in ricordo del 57enne.

Nei prossimi giorni saranno svolti i funerali di Massimo De Gennaro, appena la salma dell’assistente scolastico sarà restituita alla famiglia, dopo l’esame autoptico.

Al momento la salma si trova all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.