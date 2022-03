Michelle Hunziker, il risveglio è traumatico: sbatte la testa al muro e perde il controllo | VIDEO

By

Da mesi Michelle Hunziker è al centro dell’attenzione mediatica per via della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Il 18 febbraio 2022 la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda annunciavano la loro rottura.

Dopo 10 anni d’amore e passione e due figlie, le loro strade si sono divise. L’ex coppia è rimasta però in buoni rapporti per il bene di Sole e Celeste e ancora tutt’oggi continuano a vedersi e a viversi in tranquillità.

Reduce dal successo ottenuto con Michelle Impossible, una trasmissione in due puntate trasmessa su Mediaset per celebrare i suoi 25 anni di carriera, la conduttrice è tornata sulla cresta dell’onda. Avete visto però che cosa le è accaduto? Risveglio traumatico per lei. La bellissima svizzera ha perso l’equilibrio e ha sbattuto la testa contro il muro.

Risveglio traumatico per Michelle Hunziker che è solita condividere con i suoi tantissimi seguitori ogni momento della sua giornata.

Attivissima sui social network, soprattutto su Instagram, la conduttrice svizzera adora mostrarsi in scene di vita quotidiana, con la sua famiglia oppure al lavoro.

Avete visto che cosa le è successo? Nelle scorse ore la bella Michelle è scivolata a terra e ha battuto la testa contro il muro. Fortunatamente nulla di grave, si è trattato semplicemente di un video ironico per smorzare la malinconia e le tensioni causate dall’inizio della settimana.

Attraverso il suo profilo Instagram, la svizzera ha condiviso un video divertente che ha fatto il boom di like. Nel filmato in questione si vede Michelle sorridente, svegliarsi e scivolare, una volta messi i piedi giù dal letto, sbattendo con la testa contro il muro.

Ma non è tutto. La ‘bellissima’ giornata della conduttrice continua tra una pestata del bisognino del suo cagnolino e una scivolata in bagno con tanto di atterraggio su una spazzola appuntita e il mignolino del piede che urta contro uno spigolo.

Questa la didascalia che accompagna il filmato: “Che belli quei lunedì che iniziano un po’ di…” con la emoji di un escremento. I fan hanno apprezzato il video. La Hunziker riesce a strappare sempre un sorriso.