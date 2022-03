Marco Melandri, avete mai visto l’ex moglie? “Come si fa a tradire una donna così bella” | FOTO

By

Il campione di Moto Gp Marco Melandri sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Prima di volare per l’Honduras ha rotto il silenzio circa la separazione con sua moglie.

Manuela Raffaetà è stata al fianco di Marco Melandri per 15 anni ed insieme hanno avuto una bambina.

Chi è Marco Melandri

Nato a Ravenna il 7 agosto 1982, Marco Melandri è stato un pilota motociclistico italiano. Nel corso della sua carriera, si è aggiudicato il titolo di campione del mondo per la classe 250 nel 2002. E’ stato, poi, primatista italiano nel Campionato mondiale Superbike, con 22 vittorie.

Il suo ritiro dalle gare è avvenuto il 9 settembre 2020, con un annuncio ufficiale. Recentemente, è finito sotto i riflettori a causa di alcune sue dichiarazioni sul covid e le vaccinazioni.

Egli ha dichiarato, infatti, di essersi voluto prendere il covid di proposito. Pur volendolo prendere, però, ha fatto molta fatica a contrarre il virus. Il suo obbiettivo, ottenere il greenpass senza vaccinarsi. Per le dichiarazioni di cui sopra, ha tentato di scusarsi e di ritrattare ciò che aveva detto.

Perché ha lasciato la moglie

Prima di volare in Honduras, Marco Melandri ha voluto chiarire, attraverso Instagram, la sua vita sentimentale. Nel 2005 il pilota convolò a nozze con Manuela Raffetà, diventata madre di sua figlia Martina nata nel 2014. La separazione è avvenuta perché lui, in un momento della sua vita, scelse di legarsi ad un’altra donna con cui oggi ha rotto.

Nel post si legge che, ad oggi, non sa se il suo sia stato un atto di coraggio o di debolezza. Fatto sta che prenderà l’esperienza all’Isola dei Famosi come un momento per fare reset e ripartire. Nel post continua scrivendo:

“Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria”.

Intanto, sui social molti utenti si sono chiesti come si possa tradire una donna così bella. Manuela, dal canto suo, sembra non aver perso mai di vista l’obiettivo della sua vita: la famiglia e sua figlia.

La fine del matrimonio, infatti, sarebbe avvenuta proprio nel 2020 ma la coppia, per il bene della figlia, continuava a vivere sotto lo stesso tetto. Marco Melandri ci ha tenuto anche a precisare di come la sua ex moglie sia stata una fantastica compagna di viaggio. Una donna che ha accettato tutto senza mai piegare la testa.