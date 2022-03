Marco Cucolo, sapete che lavoro fa il fidanzato di Lory Del Santo? Ah però!

Sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo, il fidanzato di Loris Del Santo ha, in realtà, una professione già avviata. Vediamo di cosa si tratta.

Insieme alla sua lei, Marco Cucolo approderà in Honduras e i fan non vedono l’ora di vedere cosa combineranno.

Chi è Marco Cucolo

Fidanzato con Loris Del Santo da ben 7 anni, Marco Cucolo di anni ne ha 30. Benché in pochi avessero scommesso sulla loro storia d’amore, i due hanno dimostrato che l’età è soltanto un numero quando di tratta di sentimenti. I due, infatti hanno ben 33 anni di differenza. Lory è stata molto criticata per questa relazione mal vista. Lei, però, non se n’è mai curata. Del resto, benché abbia 62 anni, sembra essere più in forma che mai.

La loro love story è stata oggetto di un’intervista rilasciata dalla stessa Lory Del Santo ad un programma radiofonico in onda su Rai 2. La celebre opinionista ha raccontato che Marco Cucolo aveva 21 anni quando la contattò.

Nato a Napoli nel 1992 aveva dimostrato sempre una grande attrazione per la showgirl. Tanto che decise di scriverle una lettera. A seguito di una corte spietata molto lunga, i due riuscirono ad incontrarsi e fu allora che scoccò la scintilla. Di lì a poco, i due andarono a convivere a Milano.

Galeotto fu un messaggio su Facebook che Marco Cucolo decise di mandare a Lory:

“Sui social è pieno di ragazzi che mi scrivono. È un continuo. Anche molti ragazzi giovanissimi. La donna di qualche anno in più affascina”.

Lui, però, l’ha colpita positivamente. Tant’è che sono insieme da sette anni.

Qual è il suo lavoro

Oltre ad essere il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo ha anche una carriera. Di professione, infatti, fa il modello ma anche il videomaker. E’ stato proprio lui ad aiutare la sua compagna nella realizzazione della serie andata in onda sul web The Lady. Per la serie è stato sia regista che attore.

I due sembrano essere una coppia molto affiatata. La stessa Lory ha affermato che quella con lui è stata una delle relazioni più longeve della sua vita. Un amore, il loro, che è in grado di rinnovarsi giorno dopo giorno. Questo anche perché Marco è stato in grado di accettare Lory per quello che è, senza pretendere di cambiarla in qualche modo.

I due sono stati molto uniti nonostante i momenti difficili. Lory, infatti, nel 2018 ha dovuto far fronte ad un lutto molto doloroso: la morte del figlio.